Referate & Präsentationen des ÖRV Frühjahrskongress 2022

Die 61. Generalversammlung des ÖRV fand in diesem Jahr unter dem Motto „Zeit wird‘s“ von Donnerstag, 28. April bis Freitag, 29. April 2022 im OÖ Nachrichtenforum in Linz statt.

tip.online.at berichtete bereits live über die bewegende Tagungseröffnung mit der Auszeichnung des ehemaligen Präsidenten Joschi Peterleithner durch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger mit dem "Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ für seine herausragende Leistung für den Tourismus, besonders in Hinblick auf seinen Einsatz für die Branche in der Pandemie.

Sowie über die Highlight von ÖRV-Präsidentin Eva Buzzis Rede, die die Themenschwerpunkte des vergangenen Jahres sowie aktuelle Kennzahlen aus der Touristik, am ersten Kongress-Tag vorstellte.

"Wir freuen uns, dass mehr als 140 touristische Entscheidungsträger am ÖRV-Frühjahrskongress im OÖ Nachrichtenforum in Linz unter dem Motto „Zeit wird‘s“ teilgenommen haben und über das positive Feedback aus dem In- und Ausland, das wir nach der Veranstaltung erhalten haben", so Mag. Eva Buzzi, ÖRV Präsidentin & Dr. Walter Säckl, ÖRV Generalsekretär.

Die Präsentationen zum Nachlesen

Für jene, die nicht dabei waren bzw. für die Kongressteilnehmer zu Erinnerung, finden Sie einzelne Kongressreferate auf unserer Homepage:

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Twitter-Live-Reportage der beiden Kongresstage von Günter Exel unter folgenden Links nachzulesen:

"Wir freuen uns schon jetzt, möglichst viele bei unserem ÖRV Herbstkongress vom 22.-25. Oktober 2022 in der Schweiz begrüßen zu dürfen. Die Kongresseinladungen werden wir wie immer zwei Monate vor Kongressbeginn aussenden", so Eva Buzzi & Walter Säckl abschließend. (red)