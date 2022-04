Silversea: Erste Einblicke in Silver Nova

Das neue Silversea-Schiff Silver Nova wird eine echte Neuheit der Kreuzfahrtlinie sein, denn das elfte Schiff der Flotte wird in asymmetrischen Design gebaut. Dadurch sollen laut Luxus-Reederei völlig neue Außenbereiche, die den Blick für die jeweilige Destination öffnen und die Gäste so noch enger mit dem jeweiligen Reiseziel verbinden, entstehen. Zu den Neuigkeiten zählen so unter anderem eine nach außen gerichtete Poolterrasse; ein Essbereich im Freien; und eine Skybar, die einen Panoramablick vom Heck des Schiffes bietet.

„Die Silver Nova repräsentiert die nächste Iteration von Silverseas einzigartigem Verständnis von Luxus mit einem völlig neuen Designansatz, der das Kreuzfahrterlebnis unserer Gäste verbessern wird“, sagte Roberto Martinoli, President und CEO von Silversea. „Mit ihrem nach außen gerichteten, asymmetrischen Layout und ihren brandneuen Veranstaltungsorten im Freien wird Silver Nova unseren Gästen eine brandneue Möglichkeit bieten, sich mit jedem Reiseziel zu verbinden und mit ihm in Kontakt zu treten."

"Darüber hinaus wird Silver Nova mit ihrer bahnbrechenden Umweltbilanz unsere Position an der Spitze nachhaltiger Kreuzfahrten stärken", so Martinoli weiter. Denn die Silver Nova soll nicht nur einen neuen Designansatz repräsentieren, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit neue Wege weisen. Laut Luxus-Reederei sei das Schiff sogar das "weltweit erste emissionsarme Kreuzfahrtschiff mit fortschrittlicher Hybridtechnologie, welches Brennstoffzellen nutzt und im Hafen somit keine schädlichen Emissionen ausstößt".

Neu gestaltete Restaurants

Die Silver Nova wird außerdem über acht Speiselokalen, darunter eine Auswahl von Silverseas charakteristischen Restaurants auf Deck 3 und 4 - die allerdings ebenfalls vergrößert und neu gestaltet wurden - verfügen.

So wird beispielsweise das größte Restaurants der Silver Nova - das La Terrazza - eine neue Farbpalette aufweisen und Gästen durch die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster einen Panoramablick bieten.

Atlantide, einer der Favorit der Silversea-Gäste, wird als zweitgrößtes Restaurant des Schiffes auf Deck 3 Platz für 270 Gäste bieten, und ebenfalls in komplett neuen Innendesign erstrahlen.

Das charakteristische französische Restaurant von Silversea, La Dame auf Deck 4 soll geräumiger als je zuvor werden, und mit einer erweiterten Kapazität künftig Platz für 70 Gäste bieten.

Das Restaurant Kaiseki hingegen behält seine minimalistische Ästhetik bei und heißt bis zu 40 Gäste auf Deck 4 willkommen.

Weitere Informationen zum umfangreichen kulinarischen Angebot der Silver Nova werden in Kürze veröffentlicht.

Weitere Informationen zur Silver Nova unter: www.silversea.com/ships/silver-nova.html (red)