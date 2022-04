Singapore Airlines & United Airlines erweitern Codeshare-Abkommen

Singapore Airlines und United Airlines erweitern erneut ihre Zusammenarbeit: Damit können Passagiere nun Codeshare-Flüge in 19 neuen Destinationen nutzen.

So können Singapore Airlines-Kunden beispielsweise ab sofort mit United Airlines-Flügen von Los Angeles aus zu zehn neuen Codeshare-Zielen in den USA weiterfliegen.

Für Kunden von United Airlines ergeben sich durch das Abkommen neun zusätzliche Codeshare-Ziele aus dem Singapore Airlines Netzwerk. Dazu gehören Perth in Australien, die Malediven und sieben Ziele in Südostasien. (red)