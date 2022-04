Griechenland-Gewinnspiel von Dertour & Austrian Holidays

"Sie haben am 10. Juni noch nichts vor?" Dann einfach die beiden Gewinnspiel-Fragen beantworten und mit ein bisschen Glück gemeinsam mit Dertour, ITS Reisen und Austrian Holidays für einen Tages-Trip nach Zakynthos jetten.

Austrian Holidays bringt die Gewinner in der Früh (Abflug: 04:40 Uhr) auf die wunderschöne Insel, wo diese dann einen entspannten aber auch informativen Tag verbringen werden und sich live von der Urlaubsdestination Zakynthos überzeugen können; denn persönliche Erlebnisse sind wertvoller denn je für die tägliche Arbeit am Counter. Um 18:55 Uhr geht es dann wieder mit Austrian Holidays zurück - mit Landung um 20:05 Uhr am Airport Wien.

Und so geht's:

Die Fragen beantworten, und die Lösungen bis 20. Mai 2022 an gewinnspiel@dertour.at schicken.

1. Frage:

Das Katalogportal für Produkte der DER Touristik heißt:

Keine-Kataloge.com Informierender.de Blaettern-leicht-gemacht.de Katalog.at

2. Frage:

Ihr Austrian Holidays Flug (OS2000er, OS4000er & OS9000er Flugnummer) beinhaltet:

gratis Handgepäck & 23 kg Freigepäck gratis Handgepäck gratis Freigepäck kein gratis Freigepäck

(red)