Finnair fliegt 77 Destinationen an

Die Airline bedient über ihr Drehkreuz Helsinki zehn asiatische, fünf US-amerikanische und 62 europäische Destinationen im Winter. Zusätzlich bietet Finnair Direktflüge ab Stockholm Arlanda in die USA und nach Thailand.

„Wir freuen uns, dass sich der Reiseverkehr rasch erholt, und haben unseren Winterflugplan infolgedessen auf die Bedürfnisse von Geschäfts- und Urlaubsreisenden angepasst“, sagt Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair.

Tägliche Verbindungen nach Nordamerika

Das US-Angebot von Finnair umfasst tägliche Flüge zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy ab Helsinki, drei wöchentliche Flüge nach Los Angeles und Miami sowie vier wöchentliche Flüge nach Dallas Fort Worth und Chicago O'Hare. Weiterhin bietet Finnair ab Stockholm Arlanda drei wöchentliche Direktflüge nach New York JFK, Los Angeles und Miami an. Die neue Premium Economy und die komplett erneuerten Langstreckenkabinen stehen Reisenden auf allen New York Verbindungen sowohl ab Helsinki als auch ab Arlanda zur Verfügung.

Ziele in Asien

Im asiatischen Raum bedient Finnair die Destinationen Delhi, Singapur, Seoul und Tokio-Narita weiterhin täglich, mit Anschluss an das umfangreiche europäische Streckennetz der Airline. Als neue Reisedestination hat Finnair die indische Metropole Mumbai in ihren Flugplan aufgenommen, die sie viermal wöchentlich anfliegt. Zudem steuert Finnair Hongkong mit sieben wöchentlichen Flügen an, Shanghai mit einem wöchentlichen Flug. Urlaubsreisenden nach Thailand bietet die finnische Airline bis zu 14 wöchentliche Flüge nach Bangkok, drei wöchentliche Flüge nach Phuket sowie zwei wöchentliche Flüge nach Krabi.

Aufgrund der Sperrung des russischen Luftraums setzt Finnair die Verbindungen nach Tokio Haneda, Nagoya, Osaka und Sapporo in der Wintersaison weiterhin aus.

Umfassendes Europa-Angebot

Das Winter-Angebot von Finnair in Europa umfasst rund 60 Strecken, darunter tägliche Verbindungen von und zu den meisten europäischen Hauptstädten. Finnair bietet nahtlose Verbindungen von Europa aus in das asiatische und US-amerikanische Streckennetz sowie zu den beliebten Winterreisezielen Ivalo, Kittilä und Rovaniemi im finnischen Lappland. Lappland bietet seinen Gästen einzigartige Wintererlebnisse – vom Skisport über Husky-Schlittenfahrten, bis hin zum Zauber der berühmten Nordlichter. (red)