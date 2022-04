Zypern schafft Cyprus Flight Pass ab

Ab dem 18. April 2022 ist auf Zypern das Ausfüllen des Fragebogens zur Feststellung des Aufenthaltsortes von Reisenden bei der Einreise nicht mehr erforderlich. Außerdem werden die Länderkategorisierung und die meisten reisebezogenen COVID-Protokolle abgeschafft. Nur ungeimpfte Reisende müssen weiterhin einen PCR-Test (72 Stunden) oder einen Antigen-Schnelltest (24 Stunden) vorlegen.

Hinweis: Bis zum Stichtag muss der Cyprus Flight Pass 48 Stunden vor der Abreise eingereicht werden.

"Wir alle in Zypern möchten diese Gelegenheit nutzen, um unseren Gästen dafür zu danken, dass sie Zypern zu einem der beliebtesten europäischen Urlaubsziele im Jahr 2021 gemacht haben. Wir freuen uns, dass wir die Reise auf unsere Insel nun noch reibungsloser gestalten können und freuen uns darauf, Sie alle in diesem Jahr wieder begrüßen zu dürfen", so Ekavi Charalambidou, Direktorin DACH Zypern Tourismus. (red)