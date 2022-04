ÖTT: Drei Tage geballtes Wissen

Im Rahmen der Innovationsplattform "Wissenscampus" werden hochkarätige Speaker zum Thema „Zukunft des Reisens“ informieren und Besucher mit Einblicken in Technologien und zukunftsweisende Lösungen bei der Travel Tec von Mondial updaten. Auch der Convention-Bereich nimmt 2022 einen prominenten Platz ein – mit Verkaufsgesprächen auf der ATB und einer Branchenveranstaltung rund um die aktuellsten Themen des Tagungssektors.

Montag, 16.05. Wissenscampus

Drei Tage, eine Vision: Wie gelingt uns ein gemeinsames Redesign des österreichischen Tourismus? Trends, Verhaltensweisen und geänderte Perspektiven werden am Wissenscampus besprochen. Es geht vor allem um kreative Konzepte, die in den letzten Jahren entstanden sind und zur Neugestaltung des Tourismus beitragen können.

Die Fachmesse Travel TEC 2022 findet heuer zum bereits 2. Mal, am 16. Mai 2022 live im Austria Center Vienna, statt. Mehr als 30 Aussteller präsentieren dabei Produktneuheiten und maßgeschneiderte IT-Lösungen für Hotellerie und Travel. Details zum Programm sowie Ausstellern finden Sie HIER.

Montag, 16.05.: Eröffnungsabend der ATB

Beim Eröffnungsabend der ATB (von 19 bis 22 Uhr) treffen AusstellerInnen in entspannter Atmosphäre erstmals auf alle nationalen und internationalen Top-EntscheiderInnen, MedienvetreterInnen und Convention-ExpertInnen. Der Abend bietet eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Zudem präsentiert sich dabei sowohl das Urlaubsland Österreich als auch das Tagungsland Österreich allen Gästen. Der Welcome-Abend findet ausschließlich für ATB-TeilnehmerInnen im Hotel Andaz Vienna am Belvedere statt.

Dienstag, 17.05.: Convention Frühstück

Bei einem gemeinsamen Frühstück (von 08.30 bis 10.30 Uhr) wird das Tagungsland Österreich ganz speziell präsentiert und beleuchtet. Neben der Präsentation findet auch ein gemütlicher Austausch innerhalb der Convention Community als Auftakt für die Ausstellung während der zwei darauffolgenden Tage statt.

Dienstag, 17.05.: Hospitality Suite Convention

Ab 20.00 Uhr verwandeln sich renommierte Veranstaltungsplätze in Wien zu einladenden Austausch-Plattformen für weitere Netzwerkmöglichkeiten. An diesem Abend bietet sich die Gelegenheit, sich zu den aktuellen Themen und in unterschiedlichen Locations der österreichischen Tagungsbranche gemeinsam mit den ATB-TeilnehmerInnen zu vernetzen und in gemütlicher Atmosphäre über gemeinsame Projekte zu sprechen.

17. - 18.05.: Innovation-Campus

Die Welt liegt im Wandel. Während der ÖTT soll die Change zum Anlass genommen werden, all jenes, was in touristischen Handlungsbereich liegt, zum Besseren zu verändern. Deshalb vereinen die Österreichischen Tourismustage und die Netzwerkinitiative der Österreich Werbung, Next Level Tourism Austria, den Innovationscampus, wo sich TeilnehmerInnen gemeinsam zu aktuellen Trends und Prototypen anhand menschlicher Kreativität austauschen und sich durch wichtige Lösungsansätze der Speaker inspirieren lassen.

Mittwoch, 18.05.: Convention-Campus

Wohin entwickelt sich der MICE-Bereich? Dieser Frage stellen sich die ExpertInnen des Convention-Campus. Die Gespräche der Convention Campus 2022 finden am 18. Mai 2022 von 14:30 bis 17:00 Uhr statt.

Aktuell werden die ÖTT hybrid geplant, der Zutritt an allen drei Tagen ist kostenfrei begrenzte Teilnehmer vor Ort!). Der Event wird vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und der Österreich Werbung (ÖW) veranstaltet. Alle weiteren Informationen sowie Anmeldungen können HIER erfolgen. (red)