ÖW: Neuer Chief Operating Officer für den Bereich Kooperation

Im Zuge der neuen Strategie ÖW2026 wurde neben den Bereichen Kommunikation und Innovation auch der Bereich Kooperation neu strukturiert. Der Bereich umfasst die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage und fungiert damit als Schnittstelle zwischen der österreichischen Tourismusbranche und den internationalen ÖW-Marktbüros. Schwerpunkte sind u. a. das Angebot von werthaltigen Marktzugängen und Plattformen für die Tourismusbranche, die Vermittlung von handlungsanleitendem Marktwissen und die Durchführung gemeinsamer Vermarktungsaktivitäten in den Märkten.

Als neuer Chief Operating Officer (COO) wird Sandra Neukart (46) diesen Bereich ab 2. Mai 2022 verantworten und direkt an ÖW-Geschäftsführerin Lisa Weddig berichten.

„Ich freue mich sehr, Sandra Neukart als Mitglied des Managementteams für den Bereich Kooperation an Bord zu haben, da sie neben ihrer profunden Marketing- und Sales-Erfahrung umfangreiche internationale Expertise mitbringt. Ein erhebliches Asset in einer Zeit, in der internationale Wettbewerbsfähigkeit zukunftsentscheidend ist", so Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. "Ebenfalls war sie in ihren Funktionen lange Jahre Partnerin der ÖW und kennt die Bedürfnisse der Branche sehr gut. Damit bringt Sandra Neukart eine Perspektive mit, die für den Bereich Kooperation einen absoluten Mehrwert darstellt."

Neukarts Karriere & Ziele

Neukart war von 2012-2019 Geschäftsführerin und Gesellschafterin der RIMC Austria Hotels & Resort GmbH und bekleidete davor die Funktion des Director Sales & Marketing Manager & Gesellschafterin. Davor war die Absolventin des IMC Krems (Magistra für Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft, FH) rund acht Jahre in unterschiedlichen Führungsfunktionen in der Hotellerie, im Tourismus-Development und im Consultingbereich in internationalem Umfeld tätig.

„Ich freue mich, den eingeschlagenen Weg der Österreich Werbung im Bereich Kooperation und damit die Unterstützung der Tourismusbranche konsequent weiterzuverfolgen und mit meinen Ideen und Erfahrungen zu bereichern", so Neukart. "Gerade in dieser herausfordernden Zeit nach zwei Pandemie-Jahren gilt es, internationale Marktchancen zielgerichtet zu verfolgen und voranzutreiben."

Neukarts Kernaufgabe werde die Positionierung des Angebots der heimischen Destinationen, Regionen und Betriebe im internationalen Umfeld darstellen. "Dahingehend ist das Know-how der ÖW-Expertinnen und Experten an den internationalen Standorten ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Ich habe diese Expertise in meinen früheren Funktionen sehr geschätzt und werde sie zum Nutzen der Branche weiter ausbauen“, so Neukart zu ihrer künftigen Aufgabe.

Größwang verlässt ÖW

Der bisherige COO Florian Größwang wird die Österreich Werbung mit 31. Mai 2022 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. "Florian Größwang hat während seiner Zeit in der ÖW als Schnittstelle zur Branche und unseren Partnern maßgeblichen Nutzen für den österreichischen Tourismus gestiftet. Für seine Zukunft wünsche ich ihm alles erdenklich Gute,“ so Weddig. (red)