Celebrity Cruises nimmt Celebrity Beyond in Empfang

An der feierlichen Übergabe nahmen Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, Lisa Lutoff-Perlo, Präsident und CEO von Celebrity Cruises, Kate McCue, Kapitänin der Celebrity Beyond, sowie Laurent Castaing, General Manager von Chantiers de l’Atlantique, teil. Zusammen begrüßten sie 1.400 Besatzungsmitglieder an Bord, die insgesamt über 60 verschiedene Nationalitäten repräsentieren.

„Die Auslieferung der Celebrity Beyond unterstreicht unser anhaltendes Engagement für Wachstum und Innovation. Heute feiern wir die Zukunft des Reisens und seine Möglichkeiten“, sagt Jason Liberty von der Royal Caribbean Group: „Dieses unglaubliche Schiff steht für unser Versprechen, in die Zukunft der Reisebranche sowie der Schiffbauindustrie in Europa zu investieren. Wir bedanken uns beim Team von Chantiers de l’Atlantique.“

Das schwimmenden Boutique-Hotel mit ihrem innovativen Design wurde von führenden Architekten und Innenarchitekten gestaltet. Gäste können sich zudem auf Spitzen-Kulinarik, Top-Wellnessprogramme und erlesene Kunst freuen.

Jungfernfahrt und Sommer-Saison

Ihre elftägige Jungfernfahrt startet die Celebrity Beyond am 27. April ab Southampton. Über La Rochelle (Bordeaux), Bilbao, Lissabon, Cadiz (Sevilla), Malaga und Palma de Mallorca geht es nach Barcelona – einer der Gateways für die kommende Sommersaison. Zwischen dem 7. Mai und Mitte Oktober fährt die Celebrity Beyond ab/bis Barcelona oder ab/bis Civitavecchia (Rom) beziehungsweise pendelt sie zwischen beiden Städten und steuert auf ihren zehn- und elftägigen Kreuzfahrten Ziele in Frankreich, Italien, Malta und Griechenland an.

Weitere Details zum Schiff unter www.celebritycruises.de/beyond.php (red)