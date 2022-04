NCL lanciert Freestyle Rewards

Nach der Registrierung auf nclfreestylerewards.com erhalten Expedienten automatisch 50 Willkommenspunkte und können für jede NCL Buchung weitere Punkte sammeln, sich diese auf ihr Konto gutschreiben lassen und direkt in attraktive Prämien eintauschen oder auf eine Wunschprämie hin sparen. NCL Freestyle Rewards-Punkte werden basierend auf Kabinenkategorie und Reisedauer vergeben, und bieten somit eine attraktive Belohnung für Upselling, um so das Punktepotenzial zu maximieren. können dann für eines von hunderten Artikeln oder Gutscheinen aus dem NCL Freestyle Rewards-Prämienkatalog eingelöst werden.

„Wir leben unsere Partners First Philosophie jeden Tag und sind unglaublich dankbar für das Engagement, Vertrauen und die Loyalität, die unsere Reisebüropartner uns entgegenbringen. Mit NCL Freestyle Rewards möchten wir jedem Expedienten persönlich eine Kleinigkeit für jede Buchung, die sie tätigen, zurückgeben und sie für ihre Unterstützung und Treue belohnen“, sagt Kevin Bubolz, Managing Director Europe.

Details zum Punktesystem

Expedienten haben 40 Tage Zeit, um ihre Buchung einzureichen. Punktegutschriften reichen von 100 Punkten für eine 2 bis 6-tägige Kreuzfahrt in einem Studio bzw. einer Innenkabine bis hin zu 800 für 7 oder mehr Nächte in The Haven Suiten. Bei zusätzlichen und regelmäßigen Sonderaktionen können sie zudem weitere Bonus-Punkte für bestimmte Buchungsarten sammeln. Das Guthaben kann für eine Vielzahl von Prämien eingelöst werden. Der vielfältige Prämienkatalog, der online zur Verfügung steht, umfasst eine Reihe von Luxus-, Wellness- und Lifestyleprodukten sowie die neuesten Technologiegadgets. Agents können statt Sachprämien auch Geschenkgutscheine für Lebensmittelgeschäfte, große Modemarken oder Erlebnisausflüge wählen. Der Prämienkatalog wird regelmäßig mit neuen Produkten aktualisiert, einschließlich spezieller saisonaler Kategorien. Die Punkte verfallen nach 24 Monaten, so dass die Expedienten genügend Zeit haben, um sie für ihr Wunschprodukt zu nutzen.