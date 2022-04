Fiji: Änderungen der Einreisebedingungen

Folgende Änderungen treten ab dem 7. April 2022 in Kraft: Reisende benötigen bei ihrer Ankunft in Fiji keinen im Voraus gebuchten 3-tägigen Aufenthalt in einem Care Fiji Commitment Hotel mehr.

Dies wurde durch einen im Voraus gebuchten und bezahlten Schnelltest ersetzt, der innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach der Ankunft in Fiji erfolgen muss.

Alle Reisenden müssen den Schnelltest über das neues Online-Portal im Voraus buchen: Link zum Portal HIER

Wichtig: Die Buchung des Schnelltests wird von den Fluggesellschaften beim Check-in bzw. Boarding kontrolliert und wer keine vorgebuchte Schnelltest-Buchung hat, wird nicht fliegen können. Für Personen, die zusammen reisen, können die Tests über einen Buchungsvorgang gemacht werden. Es können sowohl Tests in Hotels wie auch in öffentlichen Test-Einrichtungen gebucht werden.

Darüber hinaus heißt Fiji ab dem 7. April vollständig geimpfte Reisende aus der ganzen Welt willkommen heißen. Es gibt also keine Liste von „Safe Travel Partner Countries“ mehr.

Reisende müssen beim Check-in Folgendes vorlegen:

Nachweis der vollständigen Impfung (in Fiji gilt als vollständig geimpft, wer zwei Mal geimpft ist. Bisher kein Booster vorgeschrieben).

Negativer COVID-Test vor dem Abflug (PCR 48 Stunden vor Abflug durchgeführt oder verifizierter Schnelltest 24 Stunden vor dem Abflug)

Reiseversicherung, die Covid-19 Erkrankungen und Kosten für Isolierung abdeckt.

Vorgebuchter und bezahlter Schnelltest, der innerhalb von 48-72 Stunden nach der Ankunft auf Fiji durchgeführt werden muss. Dieser muss über das neue Portal gebucht werden.

Über das Portal können selbstverständlich auch Tests gebucht werden, die für die Heim- bzw. Weiterreise erforderlich sind. Alle aktuellen Einreisebedingungen und Details zu den Anforderungen der Testnachweise vor Abflug unter: www.fiji.travel/covid-19/travelling-to-fiji

Wiedereröffnung zahlreicher Resorts

Der 1. April war das Datum für viele aufregende Wiedereröffnungen in Fiji: Die Yasawa Islands werden fast vollständig wieder öffnen. Der Yasawa Flyer nimmt seinen Service wieder auf und unter den Resorts, die wieder buchbar sein werden sind so beliebte Unterkünfte wie das Blue Lagoon Beach Resort, Paradise Cove, Barefoot Manta und Octopus Resort.

In den Mamanuca Islands eröffnet das beliebte Tropica Island Resort wieder für Gäste.

Ebenfalls auf Malolo Lailai befindet sich das Lomani Island Resort. Lomani hat die Zeit der Resort-Schließung genutzt um einen neuen Arrival-Bure als Rezeption zu bauen und eine neue Boutique, sowie eine Open-Air Bar. Alles in traditioneller fijianischer Architektur und mit atemberaubendem Ausblicken aus jedem Blickwinkel. (red)