Belvilla: Workation im Ferienhaus

Eine Möglichkeit, die in der Vergangenheit meist digitalen Nomaden vorbehalten war, ist nun im Mainstream angekommen und für immer mehr Menschen aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen möglich.

Einfaches Konzept

Gearbeitet wird zum Beispiel in netter Umgebung eines Ferienhauses mit schönem Ausblick und den Feierabend zelebriert man mit einem Sprung ins Meer, einer Wanderung auf den nächsten Gipfel oder ganz entspannt am Strand – ohne nach der Arbeit noch lange Wege auf sich nehmen zu müssen. Der Ferienhausanbieter Belvilla hat sowohl österreichweit als auch in anderen beliebten Urlaubsländern Ferienhäuser im Angebot, die eine perfekte Infrastruktur für Workation bieten und gleichzeitig Urlaubsgefühle aufleben lassen. So können aus einem verlängerten Wochenendaufenthalt in einem Ferienhaus im Grünen, am See, in den Bergen oder am Meer gerne eine Woche oder länger Workation-Holidays werden.

Trend in der Nebensaison

Besonders in der Nebensaison kann Belvilla diesen Trend verstärkt beobachten, den Paare ohne Kinder oder mit Vorschulkindern nutzen, um dem Großstadtdschungel zu entfliehen. So haben sich die Buchungen außerhalb der Saison im April und Mai, im Vergleich zum letzten Jahr, bereits verdoppelt und es besteht ein Plus von 15% gegenüber derselben Zeit in 2019. „Die Pandemie hat eine Akzeptanz gegenüber Homeoffice geschaffen, die es vorher nur in wenigen Unternehmen gab. Dies eröffnet den vielen ArbeitnehmerInnen die Möglichkeit, ihr Homeoffice auch aus dem Ausland oder einer Ferienimmobilie zu machen. Wir haben gesehen, dass besonders die Nebensaison vermehrt für Workations gebucht wird, da hier größere Häuser zu guten Preisen erhältlich sind, die den Gästen separate Zimmer für ihr vorübergehendes Home Office bieten”, sagt Danijel Nikolic, Managing Director Belvilla by OYO in Österreich. (red)