SWISS nimmt die Strecke Graz - Zürich wieder auf

„Neben Frankfurt, Wien, Amsterdam und München bieten wir nun mit Zürich einen fünften wichtigen Umsteigeflughafen an“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Unsere Fluggäste können somit ihre Reisen im weltweiten Netz der Lufthansa-Gruppe noch flexibler an ihre Bedürfnisse anpassen“. Am Heimathub in Zürich bietet SWISS den Fluggästen Umsteigemöglichkeiten unter anderem nach Nord- & Südamerika, Südafrika, sowie in den Nahen Osten.

Modernes Fluggerät

Die Flüge werden von SWISS mit Flugzeugen des Typs Airbus A220-100/A220-300 sowie von Helvetic Airways mit Flugzeugen des Typs Embraer E190-E2/E195-E2 im Auftrag von SWISS durchgeführt. Diese neuen Flugzeugtypen setzen dank moderner Technologie bei Triebwerken, Systemen und Materialien neue Maßstäbe im Bereich Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Dank Innovationen im Kabinen-Design können sich die Fluggäste auf einen erheblich gesteigerten Reisekomfort freuen. Die neuen Flugzeuge sind außerdem deutlich leiser.

Städtereiseziel Zürich

Zürich selbst ist auch jederzeit eine Städtereise wert. Die Altstadt, bekrönt vom Grossmünster, bietet viele historisch interessante Ecken sowie feine Geschäfte, Cafés und Restaurants (die kulinarische Höhenflüge gehen weit über Schoki und Käse hinaus!). Am Zürichersee fühlen sich nicht nur Wasserratten wohl, während Gipfelstürmer (Flachlandtouristen können auch die Bahn nehmen) auf dem Uetliberg die beste Aussicht auf die Stadt, die Seen und die Alpen genießen. (red)

Flugplan: