Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 12/13

Überschattet wird das aktuelle Weltgeschehen nach wie vor vom Krieg in der Ukraine – bei der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Militärinvasion in dem osteuropäischen Land wurden in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Menschen verletzt oder getötet. Millionen von Ukrainern befinden sich außerdem auf der Flucht. Friedensverhandlungen zwischen den beiden Staaten brachten bislang keine Ergebnisse, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Parlamentswahlen in Malta:

Am morgigen Samstag, den 26.03., wählen die Menschen in Malta ein neues Parlament. Im Hinblick auf mögliche Demonstrationen verschärfen die örtlichen Behörden besonders am Wahltag die Sicherheitsvorkehrungen. Örtliche Verkehrsbehinderungen sind nicht auszuschließen.

Anti-Regierungs-Proteste in Spanien:

Außerdem kommt es am Samstag in der spanischen Hauptstadt Madrid aller Voraussicht nach zu einer Demonstration gegen die Regierung. Hintergrund der Proteste sind die hohen Energie- und Rohstoffpreise in dem Land auf der iberischen Halbinsel. Gewaltsame Zwischenfälle und lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Tag der Streitkräfte in Myanmar:

Am Sonntag, den 27.03., findet in Myanmar der Tag der Streitkräfte statt. Anlässlich dieses Termins rechnen die Behörden mit Demonstrationen und Protesten, gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Es ist deshalb mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen.

Gedenktag für ermordete Studenten in Chile:

Am Dienstag, den 29.03., begehen die Menschen in Chile den Dia del joven combatiente – den Tag des jungen Kriegers. Zu diesem Anlass gedenken vor allem chilenische Jugendliche der Ermordung der Brüder Rafael und Eduardo Vergara Toledo durch das Pinochet-Regime am 29.03.1985. Es ist mit Demonstrationen und gewaltsamen Zwischenfällen sowie mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Jahrestag der Gründung der NPA auf den Philippinen:

Ebenfalls am Dienstag jährt sich auf den Philippinen der Tag der Gründung der ‚Neuen Volksarmee‘, kurz ‚NPA‘. Die Guerrillagruppierung hat in der Vergangenheit während des Jahrestages häufiger Anschläge und Angriffe gegen Regierungs- und Militäreinrichtungen durchgeführt. Auch in diesem Jahr ist daher erhöhte Vorsicht geboten.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)