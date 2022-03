Finnair: Gegenmaßnahme zur Lauftraum-Sperre

Ab dem Hub Helsinki werden nahezu 70 europäische Ziele angesteuert, fünf weitere in Nordamerika sowie acht Destinationen in Asien, die neue Verbindung nach Mumbai wird 3x pro Woche durchgeführt.

"Wir erwarten einen Anstieg auf über 300 tägliche Flüge im Sommer. Trotz der längeren Routings nach Asien werden wir unsere Schlüsseldestinationen bedienen und gleichzeitig das Angebot nach Europa und Nordamerika erhöhen", so Ole Orvér, CCO von Finnair.

Weniger Asien, mehr Amerika und Europa

Finnair wird die täglichen Verbindungen nach Bangkok, Delhi, Singapore und Tokyo, die drei wöchentlichen Flüge nach Seoul, die zwei wöchentlichen Flüge nach Hongkong sowie die wöchentliche Route nach Shanghai beibehalten. Aufgrund der Luftraum-Sperre über Russland, setzt die Airline alle Verbindungen nach Japan aus. In Amerika starten am 27. März Flüge nach Dallas Fort Worth mit 4 wöchentlichen Verbindungen. Auch neu im Streckennetz ist Seattle und Los Angeles mit drei wöchentlichen Verbindungen ab 1. Juni. New York JFK und Chicago werden täglich ab Helsinki bedient, zudem wird JFK täglich und Los Angeles 4x pro Woche ab Stockholm Arlanda angeflogen. In Europa stehen beispielsweise Alicante, Chania, Lisbon, Malaga, Nice, Porto and Rhodes mit mehreren wöchentlichen Flügen am Sommerflugplan, während die Schlüsselziele Amsterdam, Berlin, Brüssel, Hamburg, London, Milan, Paris, Prag, Rom, Stockholm, Copenhagen, Oslo, Tallinn, Riga und Vilnius mit täglichen Rotationen im Fokus bleiben. (red)