A-ROSA: Frankreich-Flotte gestartet

Die A-ROSA LUNA hat ihre Gäste in Lyon begrüßt und ist mit ihnen am Abend zu der fünf Nächte-Reise „Rhône Route Rendez-vous“ in Richtung Arles und Avignon ausgelaufen. Zuvor waren die ersten Schiffe bereits am 9. März auf dem Rhein und am 15. März auf der Donau erfolgreich gestartet.

Alle Schiffe im Einsatz

In der Saison 2022 werden die beiden Schiffe über 60 Reisen ab Lyon starten und dabei geschichtsträchtige Städte wie Avignon oder beschauliche Orte wie Mâcon und sogar Port St. Louis an der Mittelmeerküste besuchen. Die Frankreich-Flotte wird am 07. April durch die A-ROSA VIVA auf der Seine komplettiert, die ab diesem Termin wieder von Paris aus in Richtung Normandie startet. Dabei werden Städte wie Rouen, Vernon und Le Havre angesteuert. Die Gäste dürfen sich auf einzigartige Naturlandschaften und einen extra langen Aufenthalt über Nacht in der französischen Hauptstadt freuen. Am 23. März werden auch die Reisen auf dem Douro in Portugal planmäßig in die Saison 2022 starten. Somit sind in diesem Jahr wieder alle A-ROSA Schiffe in den fünf europäischen Fahrtgebieten unterwegs. (red)