Venedig: Stiftung zur Nachhaltigkeit gegründet

Venedig will eine Stadt der Zukunft werden. Mit diesem Plan will sich die am Montag gegründete Stiftung "Venedig - Welthauptstadt der Nachhaltigkeit" befassen, deren Ziele im Gemeinderat in Anwesenheit des Bürgermeisters Luigi Brugnaro und des Gouverneurs der Region Venetien, Luca Zaia, vorgestellt wurden.

"Venedig muss zu einem Symbol werden, zu einem Ort, an dem die Probleme der Welt diskutiert werden können, denn hier stehen die Probleme im Vordergrund. Wir haben den Mut, mit Lösungen zu experimentieren, damit sie auch in anderen Gebieten, anderen Städten angewendet werden können", so Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Steuerung des Overtourism

Vorgesehen ist die Erstellung eines Programms bis Ende März. Die Stiftung will Ideen und Investitionen für die Lagune fördern. Geplant ist auch eine Taskforce, der Vertreter der Region und der Stadtverwaltung, des Unternehmerverbands Confindustria Veneto, der Universitäten Ca' Foscari und Iuav sowie der Konzerne Eni, Enel und Generali beitreten werden. Zu den Projekten der Stiftung gehören die Schaffung eines Zentrums für Wasserstoff und alternative Energien in Marghera auf dem venezianischen Festland. Vorgesehen ist die Umgestaltung des Industriegebiets, die Entwicklung eines Start-up-Accelerators zu den Themen Nachhaltigkeit, Tourismus und Kultur sowie die Entkarbonisierung des öffentlichen Verkehrs. Die Stadtverwaltung wird sich für die Schaffung eines Wohnprogramms für Arbeitnehmer und Studenten einsetzen, um der Entvölkerung des historischen Stadtzentrums entgegenzuwirken, während die Universität Ca' Foscari für die Wiederbelebung des Bildungsangebots verantwortlich sein wird. Damit soll Venedig zu einem attraktiven internationalen Campus avancieren. Venedig will außerdem die Tourismusströme mit einer Buchungsplattform steuern und begrenzen. (APA/red)