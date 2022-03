Preisvorteile: Frühlingserwachen bei Celebrity Cruises

KundInnen, die die An- und Abreise gleich mitbuchen, erhalten zudem vergünstigte An- und Abreisepakete für alle Europa- und Karibik-Kreuzfahrten. Die An- und Abreisepakete beinhalten neben den Flügen ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Genf, Zürich und Wien auch die Transfers im Zielgebiet. ReiseberaterInnen buchen diese Packages über Espresso und den hier eingebetteten Flight Finder.

„Always Included“

Eine Kreuzfahrt für Gäste mit den höchsten Ansprüchen in Sachen Luxus, Design und Exklusivität – dafür steht Celebrity Cruises. Ganz gleich, wann, wohin und in welcher Kabine die Gäste reisen: Getränke, Wifi und die Trinkgeldpauschale sind bei Celebrity Cruises immer im Reisepreis inbegriffen. Das trifft auch für alle Buchungen im Rahmen dieses Spring Sale-Angebots zu. Die aktuelle Frühlingserwachen-Aktion gilt für alle Kabinenkategorien bei Neubuchungen zwischen dem 1. und 31. März. Gereist werden kann vom 1. April 2022 bis 31. März 2023. Alles, was Agenten zur neuen Frühlingserwachen-Kampagne von Celebrity Cruises wissen müssen, erklärt Key Account Managerin Vanessa Ambos in einem kurzen Video (in deutscher Sprache). ReiseverkäuferInnen finden ein passendes Toolkit auf www.celebritycentral.de.

Flexible Stornobedingungen

Das „Cruise with Confidence“-Programm gibt Celebrity-Gästen mehr Sicherheit bei der Reiseplanung. KundInnen können ihre Reise bis zu 48 Stunden vor dem Abfahrtsdatum kostenfrei stornieren und umbuchen. Das Angebot gilt für alle bestehenden Buchungen und Neubuchungen bis zum 31. März und Abfahrten bis zum 30. September dieses Jahres.

Neuer Selling Guide für ReiseberaterInnen

„Celebrity Cruises erfolgreich verkaufen“ nennt sich der neue deutschsprachige Selling Guide (PDF-Download), den sich Agenten jetzt bei Celebrity Central kostenfrei herunterladen können. Darin finden sie nicht nur detaillierte Informationen zur neuen Celebrity Beyond, die am 27. April in See stechen wird, sondern auch Verkaufstipps, Wissenswertes zum Always Included-Paket, dem Retreat-Bereich für Suiten-Gäste und Gruppenbuchungen. Zudem werden die vielfältigen Routen und Destinationen von Celebrity Cruises genauer vorgestellt. Außerdem wird im Selling Guide erklärt, was Gäste bei einer „New Luxury“-Kreuzfahrt mit Celebrity Cruises erwartet. (red)