Bistro Portal: Passolution liefert Corona-Infos

In der Zielgebietsliste wird in der neuen Spalte „COVID-19" dargestellt, welche Länder und Regionen bereist werden können. Ampelsymbole geben einen ersten Überblick, ob die Einreise erlaubt, teilweise oder nicht erlaubt ist. Die jeweiligen destinationsspezifischen COVID-19-Informationen sind anschließend per Mouseover effizient abrufbar.

Individuelle Suche

Neben der Abfrage, ob in einem Land eine Einreise grundsätzlich möglich ist, können Reiseberater die Suche gezielt auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden eingrenzen. Die neuen COVID-19-Suchkriterien erlauben die Berücksichtigung, ob der Reisende „geimpft“ oder „genesen“ ist sowie die Suche nach Ländern, für die keine Quarantäne beziehungsweise COVID-19-Testergebnis bei der Einreise oder Testung vor Ort notwendig ist. Darüber hinaus können gezielt Destinationen gefiltert werden, für die keine Reisewarnung besteht und kein Einreiseformular oder der Download einer Corona-App erforderlich ist. Wird beispielsweise eine Destination gesucht, für die es keine Reisewarnung gibt und die keinen Test zur Einreise verlangt, erhält der Kunde in Kombination mit anderen typischen Urlaubswünschen wie zum Beispiel Pool oder Strandnähe individuelle Angebote, die genau diesen Vorgaben entsprechen.

Zeitsparendes Tool

„Wir freuen uns, dass wir unsere Kooperation mit Amadeus erweitern und jetzt auch Nutzer von Amadeus Bistro Portal auf die aktuellen Corona-Beschränkungen zugreifen können, die ein fester Bestandteil unserer Datenbank sind“, sagt Dennis Zimon, Geschäftsführer von Passolution. „Die Anforderungen an eine Reiseberatung sind in den Monaten der Pandemie wesentlich komplexer geworden. Jetzt können Reisebüros auch über Bistro Portal die sich häufig ändernden Einreiseregularien und viele weitere wichtige COVID-19-Bestimmungen einfach in ihre Kundenberatung einbeziehen. Die gezielte Suche mit den neuen COVID-19-spezifischen Kriterien spart wertvolle Zeit“, sagt Uta Martens, Geschäftsführerin von Amadeus am Standort Bad Homburg. „Passolution ist genau der richtige Partner für die Integration der COVID-19-Informationen und Suchfilter in unser Beratungs- und Angebotsvergleichssystem.“ (red)