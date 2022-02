Neuer Dertour Magalog: „Wildes Nordamerika“

Ob Glampingurlaub mit Beobachtung von Walen und Bären, ein Roadtrip durch die schroffen Rocky Mountains oder eine Campertour mit Goldgräberromantik auf einsamen Highways jenseits des Polarkreises – auf 20 Seiten werden Touren abseits der üblichen Routen vorgestellt. Die Gäste können dabei die wilden Landschaften erkunden, wie es ihnen gefällt – mit einer individuellen oder einer vorgeplanten Autotour, mit dem Wohnmobil oder bei einer Rundreise in kleiner Gruppe. Auch Kombinationen mit Zug- und Schiffsreisen, Kanutouren sowie Abstechern mit dem Buschflugzeug in entlegene Regionen sind möglich. Unterkünfte von urig bis luxuriös sowie Kurztrips und Ausflüge können je nach Geschmack dazu gebucht werden.

Zwei der Highlights

Autorundreise „Beautiful British Columbia“: Diese führt mit 14 Nächtigungen durch die westlichste kanadische Provinz und bietet sowohl Berglandschaften als auch maritimes Flair. Bären- und Walbeobachtungen, Kanutouren und Wanderungen machen die Reise perfekt für Outdoorfans. (14 Nächte ab 2.949 EUR p.P., Mietwagen separat zu buchen, Hotelkategorie nach Wunsch).

Autorundreise „Great Parks of the West“: startet in Calgary, führt durch acht Nationalparks im Westen Kanadas und endet schließlich in Vancouver (18 Nächte ab 1.423 p.P., Mietwagen separat zu buchen, Hotelkategorie nach Wunsch).

„Nordamerika ist bei unserem Veranstalter Dertour eines der beliebtesten Fernreiseziele für diesen Sommer. Mit dem Magalog bieten wir Reiseinspirationen für alle, die Natur und Wildnis erleben, aber auf einen gewissen Komfort nicht verzichten möchten. Die Wildnis ist übrigens sehr gut erreichbar. Während der Hauptreisezeiten gibt es tägliche Verbindungen beispielsweise mit Austrian, Air Canada, Lufthansa oder Condor in die großen Städte Kanadas und Alaskas. Von dort aus starten unsere Reisen in die Natur“, so Jörg Fermüller, Leitung Vertrieb DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik. (red)