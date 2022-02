Einladung zum Lateinamerika-Webinar

Die ARGE Lateinamerika veranstaltet am 3. März 2022 ein Online-Schulungsseminar für Reisebüroexpedienten unter dem Titel "Wie verkaufe ich Lateinamerika in der Pandemie?".

Verschiedene Mitglieder der ARGE Lateinamerika berichten dabei über ihre aktuellen, persönlichen Erfahrungen von eigenen Reisen nach Lateinamerika in den letzten Wochen und live aus verschiedenen Ländern zum Zeitpunkt des Events. So berichtet u.a. Miller Reisen aus Argentinien, Kontour Travel aus Kolumbien, DER Touristik mit Live-Schalte aus Costa Rica und Sprachcaffe aus Kuba, ebenfalls mit Live-Schalte.

Folgende Themen stehen im Fokus:



Wie sind die Erfahrungen im Zusammenhang mit den Flügen? Check-in, Vorschriften an Bord?

Wie ist die jeweilige Situation in den Ländern?

Hygiene-Protokolle, Maskenpflicht, etc Wie werden die Reiseprogramme durchgeführt?

Wie ist die Situation in den Hotels, Transporten?

Wie haben die Mitarbeiter der Veranstalter die eigene Reise erlebt? Haben die Vorschriften das Reiseerlebnis beeinträchtigt?

Gab es auch Vorteile (weniger Tourismus, intensivere Naturerlebnisse, etc)?

Die ARGE Lateinamerika möchte mit diesem Event die Reisebüros beim Verkauf von Reisen nach Lateinamerika unterstützen, denn – ja!, Reisen nach Lateinamerika sind möglich!

Datum: 3. März 2022

Uhrzeit: von 16:00 bis 17:30 Uhr

Anmeldung zum Webinar HIER (red)