Palladium Hotel Group: Start der Sommersaison im März

Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt direkt am Strand von Benalmádena in der Region Málaga und verfügt über 336 helle Gästezimmer. Zu den Highlights des Hauses gehört die Terrasse der Nix Sky Bar mit beeindruckendem Meerblick. Atemberaubende lokale Bike- und Wanderrouten und eine “Bike Corner” (eine exklusive Parkstation und Werkstatt für Fahrräder mit Werkzeug und Ersatzteilen) haben dem Palladium Hotel Costa del Sol das Gütesiegel “Bikefriendly” eingebracht, das es als Hotspot für Radsport und Outdoor-Abenteuer auszeichnet.

Beliebte Sky Bar

Die mediterrane Küche und traditionelle andalusische Rezepte stehen im Mittelpunkt des gastronomischen Angebots des Hotels, werden aber durch internationale Aromen ergänzt. In der Nix Sky Bar, einer begehrten Terrassen der Gegend um Malaga, können sowohl Hotel- als auch externe Gäste aus einer umfangreichen Cocktail- und Getränkekarte wählen und dabei einen spektakulären Blick auf den Sonnenuntergang genießen. Für die richtige Atmosphäre sorgen DJ-Sets, Themenevents und Shows, die jeden Monat auf dem Programm stehen. In diesem Jahr bietet die Nix Sky Bar zum ersten Mal auch eine köstliche Auswahl an warmen und kalten Tapas an.

Mediterran, asiatisch, andalusisch

Das Restaurant Poseidón liegt direkt am Meer. Es bietet eine Auswahl an hochwertigen mediterranen Gerichten, darunter frisch gegrillten oder traditionell gebratenen Fisch, die man in entspannter Atmosphäre nur wenige Schritte vom Strand entfernt genießen kann. Chang Thai bietet mit seiner köstlichen Küche eine internationale Alternative. Das All-inclusive-Konzept des Palladium Hotel Costa del Sol wird durch das unterhaltsame Show-Cooking-Restaurant Pintarroja noch verstärkt. Mit seiner Auswahl an andalusischen Gerichten, ist es die ideale Wahl für Familien und Gruppen von Freunden, die sich entspannen und die authentischen Aromen der Region in stilvollem Ambiente genießen möchten. Tagsüber und abends werden Aktivitäten für alle Altersgruppen angeboten. Das Hotel verfügt über zwei Swimmingpools: einen ausschließlich für Erwachsene und einen Familienpool mit Wasserrutschen, den Kinder einfach lieben. Zensations by Zentropia Palladium Spa & Wellness bietet einen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad, Massage- und Behandlungsräumen sowie einem Fitnessraum. (red)