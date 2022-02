nicko cruises: Eventkreuzfahrten 2022

Der Kreuzfahrtspezialist startet mit reizvollen Eventkreuzfahrten in die diesjährige Flusssaison, unter anderem sind Sternekoch Daniel Gottschlich und NightWash mit an Bord.

Auf den zweitägigen Kreuzfahrten im März und April garantieren NightWash beim Comedy-Abend viel Unterhaltung. Zusammen mit YouDinner, Deutschlands exklusivstem Dinner-Club, erwartet die Gäste ein Abendessen auf Sterne-Niveau inklusive Weinbegleitung.

"Wir freuen uns sehr, nach der Winterpause unserer Flussschiffe mit diesen besonderen Erlebnissen in die Saison zu starten. Die Kurzreisen sind ideal als Schnupperreise und natürlich auch als Valentinsgeschenk – warum nicht einmal der oder dem Liebsten mit einer Auszeit in besonderem Ambiente eine Freude bereiten?", sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Live-Comedy an Bord mit NightWash



Alle Termine der Eventkreuzfahrten sind so gewählt, dass sie sich perfekt mit einem Wochenendtrip nach Frankfurt oder Köln verbinden lassen. „Licht aus, Spot an“ heißt es vom 18. auf den 19. März ab/an Frankfurt auf der nickoSPIRIT und am 8. auf den 9. April ab/an Köln auf MS RHEIN MELODIE für eine der erfolgreichsten Live-Comedy-Shows aus dem deutschsprachigen Raum, bei der angesagte Comedians und Newcomer mit abwechslungsreichen Mix-Shows und feinster Stand-Up-Comedy begeistern: NightWash. Helmut Sanftenschneider, Glenn Langhorst und Serhat Dogan bescheren den Gästen ein Training der Extraklasse für sämtliche Lachmuskeln.

Gourmet-Kreuzfahrt ab/an Frankfurt

Vom 19. auf den 20. März schwingt der Sternekoch Daniel Gottschlich die Kochlöffel an Bord der nickoSPIRIT. Der junge Spitzenkoch verwöhnt die Gäste im Rahmen eines 5-Gänge-Menüs inklusive Weinbegleitung mit exzellenten kulinarischen Kreationen und sorgt für einen unvergesslichen Abend. Den Grundstein seiner Koch-Karriere legte Gottschlich mit der Ausbildung im angesehenen Steigenberger Grandhotel Petersberg. Mit seinem Restaurant „Ox&Klee“ in Köln wurde er bereits im Alter von 32 mit dem ersten Guide Michelin Stern ausgezeichnet. 2019 folgte der zweite Stern des renommierten Restaurantführers, der jährlich die besten Adressen für hochwertige Küche auszeichnet. Und der Erfolgskurs geht weiter: 2021 besiegte er im TV-Duell “Kitchen Impossible” Tim Mälzer unter medialer Aufmerksamkeit. Außerdem eröffnet Gottschlich im Februar sein zweites Restaurant in Köln. (red)