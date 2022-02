Star Clippers: Neue Yoga-Kreuzfahrten unter weißen Segeln

Der Viermaster Star Flyer kreuzt ab St. Maarten auf zwei unterschiedlichen Routen durch die Karibik. Ende März bricht der Großsegler dann zu einer 21-tägigen Atlantiküberquerung auf – es geht von der Karibik über die Azoren in den Zielhafen Malaga. Alle Yoga-Kreuzfahrten bieten tägliche Yoga- und Meditationsklassen auf Deck.

Täglicher Sonnengruß

Am 12. Februar 2022 startet Star Flyer zur ersten Yoga-Kreuzfahrt des Jahres in der Karibik. Vorbei an tropischen Inseln, kulturellen Kleinoden und durch türkisblaues Wasser, liegt der Fokus auf Deck beim Hatha und Sivananda Yoga mit Sandrine Rossi-Fornelli. Die zertifizierte Yogalehrerin unterrichtet seit zehn Jahren in Asien und Europa dynamisches Yoga für Anfänger und erfahrene Yoga-Praktizierende. In der Yoga-Woche auf dem Großsegler wechseln sich aktive Einheiten und meditative Klassen ab. Als weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, und zuletzt Ende 2021 mit dem World Travel Award ausgezeichnet, bietet Star Clippers damit eine Mischung aus Entspannung unter weißen Segeln, feiner Kulinarik und einem sorgfältig konzipierten Ausflugsprogramm.

Termine der Yogakreuzfahrten

Die kostenfreien Yoga- und Meditationsstunden werden mit Sandrine Rossi-Fornelli, Sylvie Thevenet und Christel Vollmer von international ausgebildeten Yoga-Lehrenden betreut – für unterschiedliche Level und in verschiedenen Yoga-Stilen.