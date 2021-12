Geführtes Schneeschuhwandern mit Bergsteiger Helmut Ortner

Er war schon am Dach der Welt und stand auf fünf der Seven Summits. Trotzdem bleiben für Helmut Ortner die Berge seiner Heimat die schönsten. Einzigartige Ausblicke zeigt der erfahrene Alpinist Interessierten bei seinen sanften Touren durch die naturbelassene Landschaft. Etwa bei einer Schneeschuhwanderung auf seinen „Hausberg“, die Samalm. Von dort geht’s weiter zum Almwellness-Resort Tuffbad, wo man bei Alpinen Wellness-Anwendungen den Tag genussvoll ausklingen lässt.

Schneeschuhwandern mit Bergsteiger Helmut Ortner

Mit einem professionellen Bergsteiger eine Tour machen? Viele trauen sich das nicht zu. Doch Helmut Ortner hat in seinem Winterprogramm bewusst auch einfache Touren wie jene auf die Samalm aufgenommen. Selbst mäßig Trainierte kommen dabei in den Genuss einer Naturerfahrung, bei der Helmut Ortner sein Wissen und den liebevollen Blick auf die vielen Besonderheiten seiner Heimat weitergibt.

Los geht’s direkt vor Ortners Haustür am Xaveriberg oberhalb von St. Lorenzen. Von hier marschiert man ohne große technische Herausforderungen durch den Wald und dann über wunderschön verschneite Almlandschaften bis auf 1.991m. "Das Hochplateau der Samalm ist unvergleichlich. Die Ost-West-Sicht beim Gipfelkreuz reicht an klaren Tagen von den Julischen Alpen bis in die Dolomiten“, so Ortner. „Außerdem ist die Tour absolut sonnseitig. Wenn das Wetter passt, begleitet uns die Sonne den ganzen Tag.“

Die rund 740 Höhenmeter sind auch für alle, die nicht so viel Kondition mitbringen, in 4 bis 5 Stunden zu bewältigen. „Vom Naturerlebnis her ist eine geführte Tour eine völlig andere Erfahrung. Du brauchst dir keine Gedanken über den Weg zu machen oder darüber, wie du dir den Tag am besten einteilst. Du konzentrierst dich nur aufs Gehen und nimmst die Umgebung viel bewusster wahr“, verspricht Ortner.

Package-Tipp: Schneeschuhwoche im Lesachtal mit Helmut Ortner buchbar für 6 Nächte ab 800 EUR pro Person im Zeitraum 01.01.bis 11.04.2022

Weitere Infos & Anmeldung unter: www.alpinschule-lesachtal.at/de/tourentermine (red)