Flemings Hotels präsentiert erstes Haus der Flemings Collection

Das Familienunternehmen startet nun durch und feiert das erste Hotel im neuen Collection-Portfolio: ab 1. Jänner 2022 geht das Metropolitan Hotel by Flemings in Frankfurt am Main an den Start.

Mitte Oktober 2021 kündigte Group Chairman Filip Blodinger an, dass die Gruppe wachsen und weiter in Hotels investieren werde. „Wir freuen uns sehr, nun das erste Haus unserer Collection bekanntzugeben,“ erklärt Rob Hornman, Managing Director der Flemings Hotels. „Bislang standen wir als langjähriger Betreiber und Eigentümer des bisherigen Steigenberger Metropolitan eher im Hintergrund. Zum Jahreswechsel firmiert dieses schöne Haus nun um zum Metropolitan Hotel by Flemings.“

Zentrale Lage

Das Metropolitan Hotel by Flemings zeichnet sich durch seine zentrale Lage unweit des Hauptbahnhofs in Frankfurt am Main aus. Geschäftsreisende wie auch Leisure-Gäste freuen sich über die Nähe zum Bankenviertel wie auch zur Innenstadt mit ihrer berühmten Einkaufsmeile Zeil. Das Hotel bietet neben Bar, Restaurant und Fitnessbereich auch hervorragende Tagungsmöglichkeiten für bis zu 500 Teilnehmer. Gäste übernachten in einem von 129 modernen Zimmern oder in einer der zwei großzügigen Suiten.

Einzelhotels mit Geschichte

So passe das Metropolitan Hotel by Flemings perfekt in das neue Collection-Portfolio. Es bestehe aus einzigartigen Hotels mit individuellem Charakter, durch den sie sich von anderen Häusern abheben. „Es sind Einzelhotels mit eigener Geschichte und Tradition, die wir wahren wollen“, ergänzt Rob Hornman. Die Häuser würden durch die Collection die Möglichkeit bekommen, sich mit Hilfe der Flemings-Standards weiterzuentwickeln und ihre Position zu stärken. Nach einer Prüfung der individuellen Marktfähigkeit würden die mittelständischen Betriebe die Chance erhalten, sich ohne Einbußen an ihrem Charakter weiterzuentwickeln. Im Fokus stehe die bessere Positionierung ihrer Individualität sowie eine effizientere Skalierung. Die Flemings Group fungiere als Betreiber. Die regionalen Besonderheiten, auf die viele der Hotels als ihre Stärke setzten, würden unverändert bestehen bleiben. Denn der lokale Charme stelle ein wichtiges Merkmal dar, das Uniformität und Anonymität in den Hotels verhindere, so die Flemings Group weiter. (red)