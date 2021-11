Ponant zurück auf den Seychellen

„Nach langen Monaten des Wartens sind wir mehr als bereit, unseren Betrieb auf den Seychellen wieder aufzunehmen. Seit fast 20 Jahren nehmen wir Gäste mit, um dieses Paradies auf Erden zu entdecken. Wir freuen uns, aktiv zum Relaunch des Tourismus auf den Seychellen beitragen zu können“, sagt Hervé Bellaïche, Chief Sales, Marketing & Communications Officer bei PONANT. Diese erste Expeditionskreuzfahrt führt vom 18. bis 26. November ab Mahé ins Herz der Inner Islands dieses paradiesischen Archipels. Die Gäste an Bord werden die Gelegenheit haben acht Inseln zu entdecken.

In der aktuellen Wintersaison 2021/2022 werden neben der Le Bellot auch die Le Bougainville und die Le Jacques-Cartier entlang der Seychellen und im Indischen Ozean unterwegs sein. Auf dem Fahrplan stehen fünf unterschiedliche Routen und 19 Abfahrten von November 2021 bis April 2022. Bereits jetzt können auch schon Kreuzfahrten für die Wintersaison 2022/2023 gebucht werden.

2G+-Konzept für Expeditionskreuzfahrten

Ob an Land oder an Bord, die Sicherheit der Gäste und der Crew hat für PONANT stets oberste Priorität. In Anpassung an die aktuelle Gesundheitslage und die Richtlinien der französischen Behörden wird auch das bestehende, wirksame Hygieneprotokoll ständig angepasst und aktualisiert. Dieses Protokoll beruht generell auf den Schiffen als „Anti-Covid“-Zonen, die als eine Art hygienische, versiegelte Blase fungieren und durch drei Säulen erhalten werden: strikte Zugangsvoraussetzungen an Bord, ein sicheres und konsequentes Hygieneprotokoll während der gesamten Kreuzfahrt sowie tägliche Kontrollen. Für Expeditionskreuzfahrten hat PONANT sein Hygieneprotokoll weiter verstärkt. Eine Einschiffung an Bord ist nur mit einem negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Std.) sowie zusätzlich einer vollständigen Impfung (oder Genesung) möglich.

Die Serie der PONANT Explorers

Die Ponant Explorers-Schiffe sind speziell für Expeditionskreuzfahrten in tropischen Gefilden konzipiert und können durch ihre geringe Größe auch abgelegene Regionen fernab von vielbefahrenen Seewegen anlaufen. Zudem sind die sechs Schiffe der Serie (Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville, Le Bellot, Le Jacques-Cartier) mit einer multisensorischen Unterwasser-Lounge namens Blue Eye ausgestattet, entworfen von dem Architekten Jacques Rougerie. Der neuartige Bereich befindet sich mittschiffs unter der Wasserlinie und ist für alle Gäste zugänglich. Zwei große Bullaugen in Form von Walaugen, durch die man in die Unterwasserwelt hinabblicken kann, eine unaufdringliche Unterwasserbeleuchtung, integrierte Hydrophone, die die natürliche Symphonie der Tiefsee wiedergeben, und die sogenannten „Body-Listening“-Sofas bieten den Gästen einzigartige multisensorische Erlebnisse. Die Ponant Explorers sind zudem mit modernster Technik ausgestattet und bieten mit 92 Kabinen und Suiten, jeweils mit eigenem Balkon, Platz für nur 184 Gäste. (red)