Ryanair: Neue Verbindung von Wien nach Cherson

Mit der neuen Verbindung nach Cherson ab Jänner 2022 wird Ryanair in der laufenden Wintersaison über 2.000 Flüge pro Monat von und nach Wien anbieten und die österreichische Hauptstadt mit 58 Zielen in 29 Ländern verbinden.

Zur Feier der neuen Flugstrecke bietet Ryanair für Reisen bis Ende März 2022 noch bis heute, Montag 15. November 2021 um Mitternacht Tarife zu Zielen wie Amman, Athen, Barcelona, Mailand, Mallorca, Madrid, Lissabon, Rom und London ab 19,99 EUR an.

"Als Europas Fluggesellschaft Nr. 1 setzt sich Ryanair weiterhin für den Wiederaufbau der europäischen Luftfahrt- und Tourismusindustrie ein, indem sie die Konnektivität wiederherstellt und ihr Streckennetz bis 2026 auf über 225 Mio. Passagiere pro Jahr ausbaut. Da Ryanair bis zum Sommer 2022 weitere 65 treibstoffeffiziente 'Gamechanger'- Flugzeuge ausgeliefert bekommt, freuen wir uns über die Aufnahme dieser neuen Strecke von Wien nach Cherson", so Jason McGuinness, Director of Commercial bei Ryanair. "Um den Start dieser neuen Strecke zu feiern, bieten wir Tarife ab nur 19,99 EUR für Reisen bis Ende März 2022 an, die bis Montag, den 15. November 2021 um Mitternacht auf der Webseite www.ryanair.com gebucht werden müssen." (red)