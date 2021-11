Emirates: Tägliche Flugverbindung zwischen Dubai und Tel Aviv

Die VAE und Israel bauen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter aus, um das Wirtschaftswachstum und die Handelsströme zwischen beiden Ländern zu fördern. Angesichts der Öffnung des Reiseverkehrs zwischen beiden Ländern und der Lockerung von Beschränkungen im gesamten Emirates-Netz werden die neuen Flüge die künftige Nachfrage nach Reisen zwischen Dubai und Tel Aviv decken.

Tägliche Verbindung ab 6. Dezember

Mit den neuen täglichen Flügen können Reisende aus Israel nahtlos nach Dubai und über Dubai zu den mehr als 120 Zielen im weltweiten Emirates-Streckennetz gelangen. Darüber hinaus bieten die neuen Flüge bequeme Verbindungen nach Tel Aviv von fast 30 Emirates-Gateways in Australien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Indien und Südafrika. Für die Flüge zwischen Dubai und Tel Aviv wird Emirates ihre modernen Boeing 777-300ER-Flugzeuge in einer Drei-Klassen-Konfiguration einsetzen. Diese bieten private Suiten in der First Class, Liegesitze in der Business Class und geräumige Sitze in der Economy Class.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, sagte: „Emirates freut sich, Tel Aviv als eine der wichtigsten Destinationen der Region als neues Ziel anzukündigen. Mit der Aufnahme des Flugbetriebs in nur wenigen Wochen wird Emirates ihren Kunden zahlreiche neue Möglichkeiten bieten. Wir freuen uns auch darauf, mehr Geschäfts- und Urlaubsreisende von Israel nach Dubai und weiter zu anderen Zielen im Emirates-Netz zu bringen.“ Er fügte hinzu: „Wir möchten den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate und Israels für ihre Unterstützung danken. Wir freuen uns, Israel zu bedienen und beiden Ländern weitere Perspektiven zu eröffnen, um die Wirtschaft und den Tourismus zu fördern.“

Israel auf der Expo 2020 Dubai

Die Expo 2020 Dubai konnte im ersten Monat mehr als 2 Mio. Besucher anziehen. Israel nimmt an der Weltausstellung unter dem Motto „connecting minds - creating the future“ mit einem eigenen Länderpavillon teil. (red)