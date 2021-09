Regent Seven Seas: 11.000 Dollar pro Nacht

Seit dem 22. September 2021 können Kreuzfahrten für die erste Saison gebucht werden. Die Eröffnungssaison des Neubaus beginnt im November 2023 und beinhaltet 17 Kreuzfahrten im Mittelmeer und in der Karibik sowie zwei Transatlantikreisen.

Highlight für Luxusreisende

In einem exklusiven Video-Interview mit Studio DADO – den Designern der Regent-Suite – hat die Kreuzfahrtlinie enthüllt, wie eine solch glanzvolle und begehrte Suite konzipiert wird. Außerdem wurden nie zuvor gezeigte Bilder und Details des neu gestalteten Master-Badezimmers enthüllt, welches ein rundum Spa-Erlebnis in der eigenen Suite bietet. Der Spa-Bereich verfügt über eine eigene Sauna, ein Dampfbad und einen Behandlungsbereich, in dem die anspruchsvollen Gäste mit unbegrenzten, kostenlosen Wellness-Behandlungen verwöhnt werden. Die meisterhafte Handwerkskunst, die sich durch die gesamte Suite zieht, spiegelt sich auch im Master-Badezimmer wider, in dem allein neun verschiedene Marmorsorten verwendet wurden.

„Mit der Regent Suite der Seven Seas Grandeur haben wir einmal mehr die Kunst des Luxus weiterentwickelt – sowohl die handwerkliche als auch die künstlerische Qualität dieses Designs sind unglaublich. Studio DADO hat Komfort, Eleganz und Stil auf eine frische und aufregende Art und Weise miteinander verbunden und dabei die Essenz des unvergleichlichen Regent-Erlebnisses beibehalten, das unsere Gäste seit fast 30 Jahren genießen" so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises.

Ausstattung und Annehmlichkeiten

Jedes Element der Regent Suite wurde wie ein Kunstwerk behandelt, von den hochwertigsten Textilien bis hin zu den handverlesenen Möbeln. Die Suite verfügt über ein Master-Schlafzimmer mit einem extravaganten Himmelbett, das mit einer Hästens Vividus-Matratze ausgestattet ist, sowie über zweieinhalb Badezimmer mit Marmor- und Steindetails und ein geräumiges Wohnzimmer mit einer individuell eingerichteten Bar und einem Esszimmer. Die Suite bietet außerdem einen ungehinderten 270-Grad-Blick von der 114 Quadratmeter großen, umlaufenden Veranda auf den Bug des Schiffes. Gäste können diese atemberaubende Aussicht entweder an Deck in ihrem eigenen Tresse-Minipool oder im neuen gläsernen Salon mit Oberlicht genießen, der Gästen besondere Entspannung bietet.

Die Regent Suite, die Platz für bis zu sechs Gäste bietet, verfügt über ein separates Gästezimmer mit eigenem Bad. Zur weiteren Ausstattung gehören drei begehbare Kleiderschränke sowie die exklusive Nutzung des privaten Speisesaals The Study, in dem bis zu zwölf Personen speisen können und der sich zwischen den Spezialitätenrestaurants Prime 7 und Chartreuse befindet. Gäste der Regent Suite kommen außerdem in den Genuss zahlreicher kostenloser und luxuriöser Annehmlichkeiten – darunter ein persönlicher Butler, ein privates Auto mit Chauffeur und Das Master-Badezimmer der Regent Suite bietet Gästen ein In-Suite-Spa-Erlebnis Reiseführer in jedem Hafen, unbegrenzte Spa-Behandlungen in der Suite, unbegrenzter Wäsche- und Reinigungsservice, eine Auswahl an luxuriöser Bettwäsche samt Kissenmenü, eine Auswahl an aromatischen Raumdüften, eine opulente Kaviarverkostung in der Suite, tägliche Kanapees, personalisiertes Briefpapier, Schuhputzservice, kostenloses WiFi und vieles mehr.

Luxuriöse Momente von Anfang bis Ende

Das künstlerische Thema ist bereits erkennbar, bevor der Gast überhaupt einen Fuß in die palastartige Suite setzt. Um den wunderschönen Bogen um die Eingangstür zu schaffen, wurde italienischer Marmor verwendet. Studio DADO hat weitere „Akzente" in der gesamten Unterkunft gesetzt, so vervollständigt beispielsweise ein Kamin mit bronzener Flamme den raffinierten Wohnbereich. Der gläserne „Parlor" – ein neuer Raum, eigens entworfen für die Regent Suite der Seven Seas Grandeur, ist mit zwei Chaiselounges ausgestattet, die zum Relaxen einladen. Das Master-Schlafzimmer unterscheidet sich visuell von den früheren Regent Suiten. Zum einen verfügt es über ein extravagantes Himmelbett mit einer Hästens Vividus-Matratze. Zusätzlich wird das Design durch eine maßgeschneiderte Confluence Studios Glasradierung-Kunsttafel am Kopfende des Bettes abgerundet.

Der In-Suite-Spa-Bereich enthält eine „Juwelenschachtel"-Dusche in der Mitte des Badezimmers, eine Whirlpool-Badewanne mit beheizten Liegen, Sauna, Dampfbad sowie eine Auswahl an luxuriösen Badezusätzen – darunter Seifen und Lotionen von Bottega Veneta, Guerlain und L'Occitane.

Weitere Details zu den Suiten, Restaurants, Annehmlichkeiten und Erlebnissen an Bord des Schiffes werden bis zur Eröffnungssaison im Jahr 2023 unter RSSC.com/Seven-Seas-Grandeur veröffentlicht.