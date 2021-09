Interhome: Rabattaktion für Agents

Was man kennt, kann man auch besser verkaufen: Daher bietet Interhome allen Reisebüro-Mitarbeiter / Vertriebspartner ab sofort 20% Rabatt auf ihre private Buchung, um sich selbst von den Vorteilen eines Ferienhaus-Urlaubs überzeugen zu können.



Um von diesem Angebot zu profitieren, müssen Agents einfach ihre private Buchungsanfrage inklusive Agenturnummer per E-Mail (partnercare.at@interhome.group) oder per Telefon (0512 34 40 91) an Interhome schicken und schon wird das gewünschte Urlaubs-Zuhause gebucht. Die Buchung erfolgt auf die private Adresse, nicht auf die Agentur. Das Angebot ist auch mit anderen Specials (Frühbucherrabatt, Last Minute-Rabatt etc.) kombinierbar.

Alle 40.000 Ferienhäuser und Wohnungen in 27 Ländern sind auf www.interhome.at zu finden. (red)