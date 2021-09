Eurowings: Neue Basis in Stockholm

Stockholm wird damit zum elften Eurowings Standort in Europa – und nach Palma de Mallorca, Prag, Pristina und Salzburg zur fünften Basis außerhalb Deutschlands.

Durch diesen Expansionsschritt biete die Lufthansa Tochter erstmals auch von Skandinavien aus attraktive Direktverbindungen zu Urlaubs- und Städtezielen in ganz Europa. Mit der verstärkten Präsenz in den „Nordics“ schaffe Eurowings nicht nur eine bessere Anbindung Schwedens insbesondere zu beliebten Sonnenzielen im Süden Europas. Der Schritt bringe zudem hunderte neue Arbeitsplätze in die Region (direkte wie indirekte) und damit – in der hoffentlich letzten Phase der Corona-Pandemie - wichtige Beschäftigungsimpulse für den skandinavischen Luftfahrt-Markt, so die Airline in einer Aussendung.

Kaufkräftige Kunden

Eurowings CEO Jens Bischof: „Schweden ist ein Markt, der hervorragend zu unserer Ausrichtung als Value-Carrier für Europa passt. Viele Reisenden suchen seit der Pandemie nicht mehr zuerst nach dem billigsten Ticket, sondern nach einer Airline, der sie in Sachen Sicherheit, Zuverlässigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung bedingungslos vertrauen können. Mit unserer Lufthansa-DNA, einem attraktiven Netz an preiswerten Direktflügen und einem klar geschärften Kundenfokus können wir genau das anbieten.“

Sonnenziele im Fokus

Eurowings wird ihre Gäste erstmals ab 27. März 2022 direkt von Stockholm aus zu rund 20 Standorten in ganz Europa bringen. Zu den ersten veröffentlichten Routen ab Stockholm gehören beliebte Sonnenziele im Süden Europas, etwa Palma auf der Balearen-Insel Mallorca, Alicante und Malaga in Spanien, Faro in Portugal oder Nizza in Südfrankreich. Als Städteziele nimmt Eurowings in einem ersten Schritt die Metropolen Berlin, Barcelona, Rom und Kopenhagen ins Programm, darüber hinaus Birmingham, Danzig und die Hauptstadt des Kosovo, Pristina. Weitere Destinationen werden in den nächsten Wochen folgen. (red)