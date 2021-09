Seabourn Venture: Unterwegs im hohen Norden Europas

Die Jungfernfahrt „Wild & Ancient British Isles“ startet am 10. April 2022 in Greenwich (London) und führt hinauf nach Leith (Edinburgh). Am 22. April beginnt dort ihre zweite zwölftägige Reise „Scottish and Norse Legends“ zu den legendären schottischen und nordischen Küsten. Beide Reisen können zu einer 24-tägigen Expeditionsreise "Britische Inseln & Nordische Legenden" kombiniert werden und ist ab sofort buchbar.

Abenteuer inklusive

Die zweite Kreuzfahrt endet in Tromso (Norwegen), von dort aus wird die Seabourn Venture am 4. Mai 2022 zu ihrer ersten Sommersaison in der Arktis aufbrechen. In der Arktis geht es dann zu fernen Zielen nach Spitzbergen, zum Nordkap und anderen Orten in Norwegen sowie nach Island, Grönland und dem kanadischen Arktischen Archipel. Auch diese 11-tägige „Svalbard Exploration“-Reise kann ab sofort gebucht werden.

Die Seabourn Venture wird an fast jedem ihrer Zielhäfen eine breite Palette an inklusiven Ausflügen und Expeditionen anbieten. So haben die Passagiere reichlich Gelegenheit, die spektakulären Reiseziele z.B. bei Zodiacfahrten durch malerische Fjorde und Wasserstraßen oder beim Trekking auf abgelegenen Inseln kennen zu lernen. Zusätzlich zu den kostenlosen Angeboten gibt es weitere optionale Landausflüge und die „Seabourn Expeditions“ mit Kajaks oder den beiden speziell angefertigten U-Booten. Ein sachkundiges, 26-köpfiges Expeditionsteam aus Wissenschaftlern und Naturforschern wird alle Expeditionen leiten.

UNESCO Partnerreisen

Die Seabourn Venture wird außerdem von Seabourns Stellung als offizieller Kreuzfahrtpartner der UNESCO profitieren und UNESCO-Partnerreisen anbieten, bei denen Welterbestätten rund um den Globus besucht werden. Auf den ersten beiden Routen der Seabourn Venture sind dies beispielsweise:

St. Kilda, Schottland : ein vulkanischer Archipel mit spektakulärer Landschaft, darunter einige der höchsten Klippen Europas, in denen große Seevogelkolonien nisten. Der Archipel bezeugt außerdem die Geschichte von 2.000 Jahren menschlicher Besiedlung unter extremen Bedingungen.

: ein vulkanischer Archipel mit spektakulärer Landschaft, darunter einige der höchsten Klippen Europas, in denen große Seevogelkolonien nisten. Der Archipel bezeugt außerdem die Geschichte von 2.000 Jahren menschlicher Besiedlung unter extremen Bedingungen. Bergen, Norwegen : die alte Hansestadt aus dem im 14. Jahrhundert und Dublin, Irland, Inspirationsquelle für berühmten Schriftsteller wie Jonathan Swift, Oscar Wilde und Nobelpreisträger James Joyce.

: die alte Hansestadt aus dem im 14. Jahrhundert und Dublin, Irland, Inspirationsquelle für berühmten Schriftsteller wie Jonathan Swift, Oscar Wilde und Nobelpreisträger James Joyce. Flåm, Norwegen : mit seiner atemberaubenden Fjordlandschaft und steilen Bergen, die aus 1.400 Metern Höhe steil ins Meer abfallen.

: mit seiner atemberaubenden Fjordlandschaft und steilen Bergen, die aus 1.400 Metern Höhe steil ins Meer abfallen. Greenwich, England : das historische Stadtzentrum, der Royal Park und die dazugehörigen Gebäude sind architektonische Symbole der künstlerischen und wissenschaftlichen Bedeutung Englands vom 17. bis zum 19. Jahrhundert

: das historische Stadtzentrum, der Royal Park und die dazugehörigen Gebäude sind architektonische Symbole der künstlerischen und wissenschaftlichen Bedeutung Englands vom 17. bis zum 19. Jahrhundert Kirkwall, Orkney-Inseln, Schottland : Heimat archäologischer Schätze wie „Skara Brae“, der „Ring of Brodgar“, die „Stones of Stennes“ und das Grab von Maeshowe.

: Heimat archäologischer Schätze wie „Skara Brae“, der „Ring of Brodgar“, die „Stones of Stennes“ und das Grab von Maeshowe. Leith, Schottland: Die Altstadt mit ihrer mittelalterlichen Festung und die angrenzende neoklassizistische Neustadt hatten weitreichende Einflüsse auf die europäische Stadtplanung und verleihen der Stadt ihren einzigartigen Charakter.

Das zweite, noch zu benennende Expeditions-Schwesterschiff ist ebenfalls bei T. Mariotti im Bau. Beide Schiffe werden nach den Standards der PC6-Polarklasse gebaut und werden mit moderner Hardware und Technologie ausgestattet. Jedes Schiff wird zwei speziell angefertigte U-Boote, 24 Zodiacs, Kajaks und ein 26-köpfiges Expeditionsteam an Bord haben. (red)