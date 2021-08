Regent Seven Seas: Neuer Buchungsrekord

Das zweite Jahr in Folge stellt Regent Seven Seas den Rekord für den erfolgreichsten Buchungstag in der Geschichte des Unternehmens auf.

Die Luxusreederei hatte mit dem Buchungsstart der Voyage Collection 2023-2024 am 18. August um 8:30 Uhr (EST) den erfolgreichsten Buchungstag in der 29-jährigen Geschichte des Unternehmens. Die Reservierungen übertrafen den bisher stärksten Buchungstag, der am 21. Oktober 2020 mit der Einführung der Voyage Collection 2022-2023 erreicht wurde, um 15%. Der deutliche Anstieg der Buchungen der Regent Suite, in der die Nacht 11.000 USD (ca. 9.267 EUR) kostet, sowie die Zunahme der Reservierungen von Reisen in unbekanntere Regionen, zeigen einen Trend in Richtung längere und exklusivere Reisen.

„Das hervorragende Ergebnis vom Launch unserer Voyage Collection 2023-2024 ist der perfekte Startschuss, um im nächsten Monat mit der Seven Seas Splendor unser erstes Schiff wieder auf dem Meer zu begrüßen", so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises.

Der jüngste, rekordverdächtige Buchungsstart ist bereits der vierte in knapp einem Jahr, nachdem die Reederei bereits zweimal den Buchungsstart ihrer Weltreise und nun auch zweimal ihren bisher erfolgreichsten Buchungstag übertroffen hat. Die Rekordjagd begann mit dem Starttag für die Weltreise 2023 im September 2020, dicht gefolgt vom Starttag für die Voyage Collection 2022-2023 im Oktober 2020. Zuletzt feierte die Kreuzfahrtgesellschaft im Juli 2021 den Ausverkauf ihrer Weltreise 2024 in weniger als drei Stunden.

600.000 USD-Reise

Der höchste Preis für eine einzelne Suiten-Buchung liegt bei fast 600.000 USD (rd. 505.476 EUR). Gebucht wurde die 413 Quadratmeter große Regent Suite, die ein eigenes Spa mit unbegrenzten Spa-Behandlungen, Original-Picassos, einen Privatwagen und Chauffeur in jedem Hafen sowie einen engagierten Butler-Service bietet. Insgesamt steige die Nachfrage nach diesem Luxuserlebnis, das es nur an Bord der Seven Seas Explorer®, Seven Seas Splendor® und der in Kürze startenden Seven Seas Grandeur® gibt, weiter an, heißt es in einer Aussendung. Die Buchungen für die Regent Suite sind im Vergleich zum Starttag der Voyage Collection 2022-2023 um 64% gestiegen. (red.)