Umfrage: Urlaub in Niederösterreich überzeugt

Im Juni 2021 wurden über 1.000 Menschen mittels einer repräsentativen Online-Studie zu ihrer Meinung bezüglich Urlaub im eigenen Land befragt, die Tourismusgesinnung der niederösterreichischen Bevölkerung und die Identifikation mit dem Land Niederösterreich analysiert. Durchgeführt wurde die Befragung von der Agentur Karmasin Research & Identity. Bei der heutigen Pressekonferenz im Palais Niederösterreich, Wien, wurden die Ergebnisse präsentiert.

Was die Niederösterreicher denken

82% der Befragten fühlen sich Niederösterreich zugehörig oder sehr zugehörig, fast drei Viertel sind stolz, Niederösterreicher*in zu sein. Zugehörigkeit, Zufriedenheit und Stolz sind in Niederösterreich insgesamt stark ausgeprägt. Tourismuslandesrat Jochen Danninger betonte: „Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind die besten Tourismus-Botschafter für ihr eigenes Land: Fast drei Viertel ˗ 73% ˗ sind stolz darauf, in Niederösterreich zu leben. Die Bevölkerung ist der Meinung, dass der Tourismus wesentlich für Jobs und Wohlstand und die Lebensqualität in unserem Land ist. Sie sind auch überzeugt, dass der Tourismus positive Auswirkungen auf den Erhalt und die Pflege der Infrastruktur und die der Sehenswürdigkeiten im eigenen Land hat.“

Darüber hinaus unterstrich Landesrat Danninger das Studienergebnis, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreich ihr eigenes Land sehr stark als Urlaubsziel nutzen. „Unsere Landsleute stellen selbst eine ganz wichtige Gästegruppe dar. Jeder zweite Niederösterreicher unternimmt mehrmals im Jahr einen Tagesausflug zu einer Sehenswürdigkeit“, so Danninger.

Sophie Karmasin, Eigentümerin von Karmasin Research & Identity und Motivforscherin erklärte die Methodik und Details aus der Studie: „Im ersten Teil der Studie wurde ein repräsentativer Querschnitt von 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zu ihrer Einstellung zu Niederösterreich befragt, zu ihrer Meinung über den Tourismus und zu ihren Urlaubsplänen. Im Winter soll der zweite Teil der Befragung mit einem identen Fragebogen folgen. Zusätzlich wurde mit ausgewählten Fragen bei insgesamt 1.200 Personen aus anderen Bundesländern die Differenz zwischen Selbst- und Fremdbild eruiert. Die Fakten und Inputs liefern wir, die strategische Arbeit liegt jetzt an den Tourismus- und Marketingfachleuten des Landes!“

Vielfalt und Lage kommen an

Was die Menschen in Niederösterreich schätzen, sind die schöne Landschaft und Natur, aber auch das Kulturangebot. Praktisch für viele Gäste sind die kurze Anreise und die Nähe zu Wien. Und wenn sie dann da sind, erleben sie Niederösterreich als „erholsam, gastfreundlich, naturnah, familiär, genussvoll und sympathisch“.

Die Bewohner*innen sind auch mit dem touristischen Angebot durchaus zufrieden:

73% finden, dass genau das Richtige für den Tourismus gemacht wird und 71% sagen, dass der Tourismus einen guten Eindruck hinterlässt. Positive Auswirkungen sehen die Befragten auf Wirtschaft, Image, Infrastruktur, Lebensqualität und Wohlstand.

Über 90% zeigen allgemein eine (hohe) Affinität zum Tourismus, das touristische Angebot wird auch von den Bewohner*innen selbst gerne genützt.

Die Hälfte aller Niederösterreicher*innen besucht mehrmals im Jahr eine landschaftliche oder kulturelle Sehenswürdigkeit in Niederösterreich, 49% verbinden das mit einer Übernachtung.

70% sehen das kulturelle Angebot wichtig für den Tourismus an, für mehr als die Hälfte gehört es untrennbar zu Niederösterreich.

Dass die Studie wertvolle Erkenntnisse für die touristische Arbeit liefert, bestätigte Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Wir freuen uns einerseits, dass Tourismus vielen Menschen ein Anliegen ist und dass sie mit dem Tourismus in Niederösterreich so zufrieden sind. Gleichzeitig sehen wir das als Auftrag, so kreativ und effektiv weiterzuarbeiten ˗ z.B. mit der verstärkten Zusammenarbeit mit der Kultur und der Weinwirtschaft.“

Werbung die im Kopf bleibt

Duscher berichtete außerdem über eine Studie zur Werbewirksamkeit der Tourismus Werbung in Niederösterreich, durchgeführt von der Agentur mindtake: "Die aktuelle Werbelinie kommt an, und sie wirkt." Drei Vierteln der Befragten gefällt die Werbung, sie wird als „sympathisch, glaubwürdig und verständlich“ bewertet. Die Werbung bleibt gut in Erinnerung, und auch anonymisiert vorgelegt, assoziieren fast 60% der Befragten die Kampagnensujets mit Niederösterreich. 11% der Befragten können sich ungestützt an konkrete Inhalte der Werbung erinnern ˗ dieser Wert liegt deutlich über dem Wert der im Vorjahr getesteten Kampagne. 63% der Befragten gaben außerdem an dadurch Lust auf Urlaub in Niederösterreich zu bekommen. Weiters gaben knapp drei Viertel der Befragten an, dass die Werbung die Bekanntheit von Niederösterreich als Urlaubsland fördert.

Duscher abschließend: „Niederösterreich ist einfach erfrischend. Erfrischend vielfältig, erfrischend sympathisch. Erfrischend perfekt für den nächsten Urlaub." (red)