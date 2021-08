Mit Emirates die Fenstertage für Expo 2020 nutzen

Atemberaubende Strände, beeindruckende Skyline, unzählige Shoppingmöglichkeiten, Wasserparks und kulinarische Leckerbissen: Dubai ist immer eine Reise wert. Wenn von Anfang Oktober 2021 bis Ende März 2022 erstmalig eine Weltausstellung in der Region Naher Osten/Afrika/Südasien stattfindet, lohnt es sich gleich noch mehr, der Stadt Dubai einen Besuch abzustatten.

Verlängerte Wochenenden in Dubai genießen

Die Expo 2020 erwartet Besucher aus aller Welt unter dem Motto „Connecting Minds, Creating the Future” und steht für erstklassiges Entertainment und Abwechslung: Bis zu 60 Live-Events finden pro Tag statt, darunter Filmnächte, Lesungen, Kunstaktionen und Konzerte. 192 Länder, Organisationen und Partner ziehen Besucher in mehr als 200 Pavillons mit inspirierenden Visionen zur nachhaltigen Zukunft in den Bann. Für das leibliche Wohl sorgen mehr als 200 Restaurants auf dem 4,38 Quadratkilometer großen Gelände der Expo.

Reisenden bieten sich dank bevorstehender Feiertage hervorragende Möglichkeiten, sowohl die Weltausstellung als auch die Destination Dubai an verlängerten Wochenenden zu erkunden: Im Jahr 2021 fällt der österreichische Nationalfeiertag auf einen Dienstag (26. Oktober), Allerheiligen auf einen Montag (1. November) und Mariä Empfängnis auf einen Mittwoch (8. Dezember). Gleich zu Beginn des Jahres 2022 bietet der Feiertag Heilige drei Könige an einem Donnerstag (6. Jänner) die Chance, das Abenteuer Dubai durch nur einen eingesetzten Urlaubstag vier Tage am Stück zu erleben.

Tägliche Wien-Dubai Flüge

Emirates, offizieller Partner der Expo 2020, bedient die Strecke Wien-Dubai/Dubai-Wien mit täglichen Nonstop-Flügen. An den Wochentagen Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonntag startet der Flug EK128 jeweils um 15:10 Uhr in Wien und landet um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai. An den Wochentagen Donnerstag und Sonntag startet der Flug EK126 um 21:55 Uhr in Wien, um Dubai um 06:35 Uhr Ortszeit am Folgetag zu erreichen. Diese Flüge werden mit dem Flaggschiff Airbus A380 durchgeführt.

Ab dem 31. Oktober werden jeweils freitags und sonntags zusätzliche Flüge unter der Flugnummer EK126 mit Boeing 777-300ER durchgeführt. Diese starten ebenfalls um 21:55 Uhr in Wien und erreichen Dubai um 06:35 Uhr am Folgetag.

Reisehinweise: Da die Gesundheit und das Wohlergehen der Passagiere oberste Priorität haben, hat Emirates eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen für jeden Schritt der Reise eingeführt. Die Fluggesellschaft hat außerdem kürzlich kontaktlose Technologien vorgestellt und ihre digitalen Überprüfungsmöglichkeiten erweitert, um ihren Kunden in diesem Sommer noch mehr Möglichkeiten zu bieten, den IATA Travel Pass zu nutzen.

Alle Informationen zur Einreise für internationale Besucher nach Dubai können hier nachgelesen werden. (red)