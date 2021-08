nicko cruises: Summer Special

Die Sonderpreise sind für Routen von September bis November 2021 gültig und ab sofort buchbar. Insgesamt ist nicko cruises in diesem Zeitraum an drei Terminen mit Vasco da Gama und an vier Terminen mit World Voyager an den sonnenverwöhnten Küsten Italiens, Frankreichs und Spaniens unterwegs.

„Leider ist die gute Nachfrage in den Reisebüros im Juli wieder etwas abgeebbt. Mit unseren Katalogrouten zu Sonderpreisen können die Büros ihre Kunden nun noch besser aktivieren“, argumentiert Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Der Sonne entgegen

Ab 15. Oktober erwartet die Reisenden auf einer 13-tägigen Reise zwischen Málaga und Marseille ein ganz besonderer Städtetrip – mit Übernacht-Aufenthalten in Barcelona und Palma de Mallorca, maurischer Baukunst in der berühmten Alhambra und kulinarischen Genießer-Touren in Cartagena oder auf Korsika. Direkt im Anschluss fährt das Schiff den kompletten „Stiefel“ entlang auf einer elftätigen Kreuzfahrt von Marseille bis Valletta. Nach einem Abstecher ins mondäne Monaco führt diese Reise zu italienischen Höhepunkten wie Pisa, Florenz und Rom. Besonders eindrucksvoll ist auch das Kreuzen vor der Küste von Sorrent mit atemberaubender Aussicht auf Capri und Ischia sowie die Passage der Straße von Messina vorbei am Vulkan Stromboli.

Ab dem 6. November dreht Vasco da Gama dann auf einer 13-tägigen Reise noch eine große Runde durch das Mittelmeer. Zwischen Valletta und Málaga erleben die Gäste von nicko cruises dabei alle Highlights entlang der italienischen, französischen und spanischen Küste. Dazu gehören archäologische Höhepunkte auf Sizilien und rund um Neapel, Kunst und Kultur in Rom, Florenz, Barcelona und Valencia sowie der luxuriöse Lifestyle der Côte d’Azur. Mit dem Summer Special kosten die 11-tägige Reise ab 899 EUR und die beiden 13-tägigen Reisen ab 999 EUR.

Noch mehr mediterranes Flair

An Bord der World Voyager wird ab 29. September eine achttägige Reise von Porto nach Palma de Mallorca, einmal rund um die Iberische Halbinsel angeboten. Porto und Lissabon begeistern die Gäste mit geschäftigem Treiben, Málaga überzeugt mit moderner Architektur, Cartagena mit Seefahrerromantik und Palma beeindruckt die Kreuzfahrer mit einer sehenswerten Altstadt und einer gigantischen Kathedrale. Direkt im Anschluss, ab 6. Oktober, geht es für das kleine Expeditionsschiff dann von Palma de Mallorca aus auf einer ebenfalls achttägigen Reise über Korsika, Sardinien und Sizilien nach Valletta. Auf dieser Reise können sich die Urlauber auf bunte Insel-Erlebnisse, spektakuläre Landschaften und traumhafte Mittelmeer-Häfen freuen.

Von Valletta aus nimmt das Schiff dann ab 13. Oktober Kurs auf Nizza. Unterwegs genießen die Gäste an Bord des Schiffes eine achttägige Entdeckungsreise entlang der italienischen Küste mit Stopps in Rom, Florenz und Portofino sowie einem Abstecher nach Monte Carlo. Ein besonderes Highlight ist dabei das Kreuzen entlang der wunderschönen Amalfi-Küste. Zu guter Letzt können Gäste von nicko cruises auf einer weiteren achttägigen Kreuzfahrt ab 20. Oktober zwischen Nizza und Lissabon die schönsten Städte-Highlights des westlichen Mittelmeers entdecken. Dabei geht es von Nizza aus zunächst nach Sète, in die Stadt der Kanäle. Barcelona und Valencia empfangen die Gäste mit architektonischen Kunstwerken. Das britische Gibraltar an der Südspitze der Iberischen Halbinsel besticht mit seiner außergewöhnlichen Lage und Cádiz in Andalusien rundet als älteste Stadt Westeuropas die Reise ab. Die beiden Reisen ab 29. September und 20. Oktober sind zum Sonderpreis ab 1.299 EUR buchbar, die Reisen ab 6. und 13. Oktober gibt es ab 1.599 EUR.

Alle Hochseeangebote aus dem nicko cruises Summer Special sind hier aufgeführt. (red)