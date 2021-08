Saudi-Arabien öffnet Grenzen für Geimpfte

Fast eineinhalb Jahre waren die Grenzen Saudi-Arabiens dicht. Jetzt können internationale Besucher mit Touristenvisum und vollständiger Covid-19-Impfung ohne Quarantäne einreisen. Voraussetzung ist eine vollständige Immunisierung mit einem der vier derzeit anerkannte Impfstoffe Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna und Johnson und Johnson. Reisende, die zwei Dosen der Impfstoffe von Sinopharm oder Sinovac erhalten haben, werden akzeptiert, wenn sie eine zusätzliche Dosis eines der vier im Königreich zugelassenen Impfstoffe erhalten haben.

„Saudi-Arabien freut sich darauf, seine Türen und seine Herzen für internationale Besucher wieder zu öffnen“, sagte Fahd Hamidaddin, CEO der saudischen Tourismusbehörde STA.

Einreiseformalitäten

Bürger aus 49 Ländern haben Anspruch auf ein Touristenvisum, das auf der Website „VisitSaudi“ beantragt werden kann. Für aktuelle Informationen über die Einreisebestimmungen, insbesondere für Länder mit einer neuen Variante des Coronavirus, sollten sich Reisende vor der Buchung bei ihrer Fluggesellschaft informieren. Besucher können bereits im Vorfeld ihren Impfstatus auf dem neuen Webportal registrieren. Die Website ist auf Arabisch und Englisch verfügbar. Reisende, die in Saudi-Arabien ankommen, müssen außerdem einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht länger als 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, sowie einen zugelassenen Impfpass in Papierform, der von den offiziellen Gesundheitsbehörden des ausstellenden Landes beglaubigt wurde. Um Reisenden entgegenzukommen, hat Saudi-Arabien Tawakkalna, die preisgekrönte Track-and-Trace-App des Landes, erweitert, damit sich Besucher mit ihren Passdaten registrieren können. Tawwakkalna ist für den Zutritt zu vielen öffentlichen Orten in Saudi-Arabien erforderlich, darunter Einkaufszentren, Kinos, Restaurants und Unterhaltungseinrichtungen. (red.)