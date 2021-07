GTA Waterways: PEP-Angebote auf der Donau

Im Mittelpunkt der Reise stehen, neben dem Erlebnis der Donaukreuzfahrt an sich, auch das einzigartige Naturparadies Donaudelta, das Eiserne Tor sowie die geführten Rundgänge in großen Städten, aber auch an weniger touristischen Orten.

Die MS Nestroy erfüllt alles, was das Gästeherz begehrt. Das Donauschiff mit exzellentem Ruf begeistert seine Passagiere seit nun 15 Jahren und verfügt über 107 Kabinen und vier Suiten. Ein Panoramafitnessstudio, die gemütliche Panoramabar und das großzügige Sonnendeck mit ausreichend Sitzgelegenheiten runden das Angebot der MS Nestroy ab. NEU ist außerdem das Open Air Grill-Restaurant „Die Grillerei“ am Sonnendeck. Hier werden die Gäste mit Köstlichkeiten vom Grill und einem kühlen Getränk aus der „Rooftop Bar“, während die einmalige Landschaft der Donau an ihnen vorbeizieht, verwöhnt.

Donau PEP

9 Tage ab 500 EUR p.P. inklusive Flug und Transfer

Aufzahlung garantiert Schiller- oder Goethedeck: 100 EUR

Ausflugspaket ab 220 EUR

Getränkepaket 210 EUR

Von Wien ans Schwarze Meer 27.09. – 05.10.2021

Reiseverlauf: Wien-Nussdorf - Budapest - Novi Sad - Belgrad - Eisernes Tor - Rousse - Giurgiulesti - Vilkovo - Donaudelta - Braila - Bukarest

Vom Schwarzen Meer nach Wien 05.10. – 13.10.2021

Reiseverlauf: Bukarest - Braila - Donaudelta - Rousse - Nikopol - Eisernes Tor - Belgrad - Novi Sad - Mohacs - Kalocsa - Budapest - Esztergom - Wien-Nussdorf

Info: Es stehen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung

Buchung: 01 - 729 66 66 oder office@gta.at. (red)