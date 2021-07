Hotellerie: 3G sind wichtig für Wintersaison

Beim Impfen sei es wichtig, niederschwellig anzusetzen und die Durchimpfungsrate beispielsweise durch Impfbusse und regionale Angebote zu erhöhen. In der Bekämpfung der Pandemie müsse man weiter mit Bedacht vorgehen und gesetzte Maßnahmen und deren Auswirkungen zeitnah beobachten. Zur Eindämmung des Virus sei es außerdem sinnvoll, Zielgruppen direkt anzusprechen und die Durchimpfungsrate dadurch zu steigern, heißt es am Freitag in einer Aussendung der Wirtschaftskammer.

"Es gilt jetzt sorgsam mit der Öffnung umzugehen und sie in fairer Weise gemeinsam erfolgreich zu gestalten", so die WKÖ-Branchensprecherin Susanne Kraus-Winkler.

Nur so könne gewährleistet werden, dass die Wirtschaft nicht durch einen neuen Lockdown belastet werde. Auch Gerald Hauser, FPÖ-Tourismussprecher, warnt vor einem weiteren Lockdown. Die Regierung aus ÖVP und Grüne hätte sich geweigert, die Nettoersatzrate für Arbeitslose im Tourismusbereich während des Lockdowns von 55 auf 70 Prozent zu erhöhen und damit einen massiven Personalmangel in der Branche herbeigeführt. "Dadurch mussten sehr viele qualifizierte Mitarbeiter überhaupt die Branche wechseln, um ihre Familien ernähren zu können", so Hauser. Man müsse nun aufpassen, "dass sich dieser Exitus aus der Tourismusbranche nicht weiter fortsetzt", einen weiteren Lockdown dürfe es daher nicht mehr geben. (apa/sz)