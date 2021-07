RSSC Weltreise 2024 bricht Buchungsrekord

Die 132 Nächte dauernde Kreuzfahrt von Regent Seven Seas Cruises war am 14. Juli 2021 in weniger als drei Stunden ausverkauft. Damit gelang der Luxusreederei nicht nur der dritte Buchungsrekord in Folge sondern auch der stärkste Launch einer Weltreise in der Geschichte des Unternehmens. Die Preise reichten laut RSSC von 59.999 EUR pro Gast in einer Deluxe Veranda Suite bis zu 164.549 EUR pro Gast in einer Master Suite.

"Aufgrund der Warteliste – die länger war als jemals zuvor – wussten wir bereits, dass die Weltreise in 2024 sehr beliebt sein würde. Jedoch hat diese herausragende Resonanz all unsere Erwartungen übertroffen. Das ist ohne Zweifel unser stärkster Verkaufsstart für eine Weltreise überhaupt", so Jason Montague, Präsident und CEO von Regent Seven Seas Cruises.

132 Nächte, 66 Häfen, 31 Länder

Die fast fünf Monate dauernde Reise Navigate the World, auf der rund 34.500 Seemeilen zurückgelegt werden, wird am 6. Jänner 2024 an Bord der Seven Seas Mariner von Miami, Florida, aus starten. Innerhalb von 132 Nächten steuert das Schiff 66 Häfen in 31 Ländern auf vier Kontinenten an und bietet ein unvergleichliches Erlebnis an den Zielhäfen – mit 442 kostenlosen Landausflügen und zwölf Übernachtungen in den Häfen sowie beim Durchqueren des Panama- und des Suezkanals. Die Kreuzfahrt ermöglicht außerdem Zugang zu 61 UNESCO-Weltkulturerbestätten – die höchste Anzahl an Welterbestätten, die die Reederei jemals auf einer Weltreise angesteuert hat.

„Für unsere Gäste bedeutet die Weltreise 2024 so viel mehr als nur ein Kreuzfahrturlaub – es bedeutet die Rückkehr zur Normalität. Die Reise zurück zur Normalität beginnt bereits im kommenden September, wenn die Seven Seas Splendor wieder in See sticht, bevor der Rest der Flotte dann in den kommenden Monaten auf den Weltmeeren dazustößt. Wir können es kaum erwarten, bald wieder Luxusreisende zu empfangen, die sich darauf freuen, die Welt zu erkunden und dabei das unvergleichliche Regent-Erlebnis mit der Sicherheit unseres mehrstufigen Gesundheits- und Sicherheitsprogramms SailSAFE™ zu genießen", so Montague. (red)