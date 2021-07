Christophorus Reisen in BEWOTEC myCRS buchbar

Das umfangreiche Reiseangebot des Sardinien-Spezialisten kann dank der myCRS-Integration in myJACK von einer Vielzahl von Reisebüros gebucht werden. Zum Christopherus-Portfolio gehören neben den Flugpauschalreisen und Fährverbindungen nach sowie den Nur-Hotel-Angeboten und Mietwagen in Sardinien auch zahlreiche Unterkünfte in Kroatien, Slowenien und an der Adria, aber auch Busreisen mit modernen Reisebussen der Luxusklasse. Christine Eberharter, Leitung IT bei Christophorus erläutert: „Viele Reisebüros haben den Wunsch an uns herangetragen, unsere Bade-, Kultur- und Familienpauschalreisen sowie unser Hotelprogramm auch über BEWOTEC myCRS buchbar zu machen. Dem sind wie nun gern nachgekommen, weil wir uns ganz im Sinne einer Win-Win-Situation optimierte Prozesse für unsere Reisebüro-Partner sowie für unser eigenes Unternehmen erwarten.“

Kostenfreies Reservierungssystem

Mit myCRS bietet BEWOTEC Reisebüros ein umfassendes, kostenfreies Reservierungssystem: Über 150 Veranstalter, darunter auch X-Veranstalter, sind direkt angebunden. Zusätzlich sind IRIS.plus, Reiseversicherungen, Consolidator, Mietwagen, Transfers und Parkplätze integriert. Das webbasierte myCRS ist kostenloser Bestandteil von BEWOTECs Reisebürosoftware myJACK, kann aber auch unabhängig davon genutzt werden – ohne Mindestbuchungen oder Vertragslaufzeiten. (red)