vtours: Buchungslage über Vorjahresniveau

Die Lust, in diesem Jahr noch zu verreisen, ist ungebrochen. Der Nachholbedarf sich diesen Sommer noch eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen, zeigt sich bei den Aschaffenburger Urlaubsexperten anhand der Buchungszahlen der zurückliegenden Wochen.

„Dies bestätigt uns, dass unsere Strategie aufgegangen ist. Mit dem FLEX-Tarif bieten wir unseren Kunden langfristig mehr Flexibilität für Pauschalen sowie im Kurzfristgeschäft auch Flug- und Hotelprodukte, die weniger flexibel, aber dafür preislich besonders attraktiv sind“, so vtours-Geschäftsführer Achim Schneider. „Ganz aktuell verspüren wir doch wieder vermehrt Zurückhaltung bzw. Vorsicht bei der Reiseplanung, bleiben aber grundsätzlich optimistisch“, legt Schneider nach.

„Es gibt natürlich noch Aufholbedarf, aber im Vergleich zu 2019 liegen wir sogar in einem leichten Plus und können mit der Entwicklung am Markt durchaus gut mithalten“; so vtours-Geschäftsführer Achim Schneider. „Es war wichtig, zum richtigen Zeitpunkt parat zu sein, den Re-Start nicht zu verpassen, das hat gut funktioniert“, so Schneider weiter.

Die Sommer Top-Destinationen

Sehr positiv entwickeln sich auch die Buchungszahlen bei den Reisebüro-Vertriebspartner, insbesondere mit der QTA-(Quality Travel Alliance). Hier wurde kürzlich für die Kooperation eine Rahmenvereinbarung getroffen. Spitzenreiter der Top-Destinationen sei die Türkische Riviera. Für den klassischen Badeurlaub in den jetzt beginnenden Ferienmonaten gibt es auch für Familien immer noch ausreichend Kapazitäten zum fairen Preis- Leistungs-Verhältnis.

Auf Platz Zwei folgen Buchungen für Mallorca, ebenfalls mit Abreisen innerhalb der nächsten acht bis zehn Wochen, gefolgt von der Türkischen Ägäis, Griechenland mit Kreta als Hauptreiseziel sowie Ägypten. Dem Corona-bedingtem Trend entsprechend mit dem eigenen Auto individuell anzureisen, gibt es auch für Österreich eine verstärkte Nachfrage im Bereich Nur-Hotel-Unterkünfte. (red)