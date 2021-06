Amadeus Flusskreuzfahrten: "Traumzeit zu zweit"

Im Rahmen des "Traumzeit zu zweit"-Specials zahlt die mitreisende Person nur 50 Prozent auf acht ausgewählten Routen. Doch auch Alleinreisende kommen nicht zu kurz – für diese entfällt auf diesen Fahrten der Einzelkabinenzuschlag.

8 Tage für 2 ab 1.574 EUR

Paare genießen auf den Premiumschiffen von Amadeus Flusskreuzfahrten nicht nur die Annehmlichkeiten an Bord, sondern erfahren die romantischen Landschaften der beliebten deutschen Flüsse wie Mosel, Rhein oder Main. Die 8-tägige Reise von Trier über Koblenz und Würzburg nach Passau beispielsweise kostet ab 1.049 EUR pro Person, die zweite Person zahlt somit nur 525 EUR. Im Preis enthalten ist die Übernachtung in einer eleganten Außenkabine mit Gourmet-Vollpension, inklusive Softgetränkten, Bier und Wein zum Mittag- und Abendessen, sowie Bordprogramm, kostenloser Fahrradverleih und Reise-Rücktrittsversicherung.

Auch auf der klassischen Rhein-Route von Amsterdam über Köln, Koblenz, Rüdesheim und Straßburg nach Basel, bei der das romantische Mittelrheintal die Passagiere verzaubert, fährt die Begleitperson zum halben Preis mit; ebenso wie auf der Tour von Köln über Würzburg und Nürnberg nach Passau. Bei diversen Donau-Flusskreuzfahrten erleben Paare nicht nur das beeindruckende Erbe der Habsburgermonarchie in Wien, Bratislava und Budapest, sondern auch traumhafte Natur- und Kulturlandschaften.

Knapp 2.000 Kilometer reinste Entspannung

Während es bei den Klassikern von Passau nach Budapest geht, bietet Amadeus Flusskreuzfahrten auch Touren an, die 1.200 Meilen entlang der Donau durch das Eiserne Tor bis beinahe zu ihrer Mündung ins Schwarze Meer führen. Dabei erkunden die Passagiere das Donaudelta mit kleinen Booten und übernachten am Ende der Reise in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Von Paris, der Stadt der Liebe, führen die Touren entlang der Seine bis Le Havre in der Normandie und wieder zurück. In Lyon, der Hauptstadt für Feinschmecker, hingegen beginnt und endet eine weitere Flussreise von Amadeus Flusskreuzfahrten, auf der Paare von dem Rabatt profitieren. Dabei geht es auf Rhône und Saône durch die weltberühmten Weinregionen des Burgunds und des Beaujolais zu geschichtsträchtigen Städten der Provence und zur Ardèche-Schlucht.