Qatar Airways nimmt Phuket-Flüge wieder auf

„Mit der Wiederaufnahme der Flüge nach Phuket setzt Qatar Airways ein weiteres signifikantes Zeichen für die Erholung des internationalen Tourismus, worauf wir stolz sind. Wir wissen, dass viele unserer Kunden darauf brennen, wieder zu reisen und zu ihren liebsten Urlaubszielen, zu denen definitiv auch Phuket gehört, zurückzukehren. Gemeinsam mit unseren Partnern in Thailand werden wir die Erholung des Tourismussektors kräftig unterstützen“, sagt Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker. Die Strecke Doha-Phuket wird mit dem Boeing 787 Dreamliner bedient, der in der Business Class 22 und in der Economy Class 232 Passagieren Platz bietet.

Einreise nach Phuket für geimpfte Reisende bald möglich

Phuket wurde von 2010 eingeführt und war zu diesem Zeitpunkt das 93. Ziel von Qatar Airways. Die größte Insel Thailands ist ein Magnet für Urlauber, insbesondere aus Europa, dem Nahen Osten und den USA.

Thailand hat im Rahmen des Phuket-Sandbox-Programms Ende Mai eine quarantänefreie Einreise für vollständig geimpften Personen für Phuket ab dem 1. Juli angekündigt, wobei die Letztimpfung mindestens 14 Tage vor Einreise verabreicht werden muss. (red)