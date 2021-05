Amadeus Flusskreuzfahrten: 5% Sonderprovision

So finden Interessenten nicht nur eine breite Palette an Premium-Flusskreuzfahrten im neuen Amadeus-Katalog 2021, sie profitieren auch von besonderen Specials. Dabei erhalten Kunden bei Buchungen einer Flusskreuzfahrt auf dem Rhein, seinen Nebenflüssen und der Donau ein An- und Abreisepaket gratis dazu. Dieses beinhaltet den Zug zum Schiff und zurück – z.b. von Wien. Mit diesem besonderen Extra sparen Kunden bis zu 299 EUR pro Person. Wenn sie ein Sorglospaket für 99 EUR dazu ordern, haben sie bis 21 Tage vor Reiseantritt die Möglichkeit, von einer Fahrt ohne Stornogebühren zurückzutreten. Außerdem bietet Amadeus Flusskreuzfahrten allen Reisebüros und Partneragenturen eine Zusatzprovision in Höhe von 5% auf alle Neubuchungen aus dem Kreuzfahrtprogramm 2021. Diese Specials gelten für insgesamt knapp 40 Flusskreuzfahrten aus dem Programm 2021. Darunter beispielsweise die achttägige Fahrt „Grachten, Farben und Genüsse“, bei der es ab Amsterdam andrem nach Rotterdam geht sowie in die belgischen Städte Gent, Antwerpen und Brügge. Die Reise ist ab 1.369 EUR pro Person inklusive des An- und Abreisepakets buchbar. (red)