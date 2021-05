Banyan Tree: Hoteleröffnung auf Korfu

Die renommierte Hospitality-Marke, Banyan Tree Group, setzt ihre globale Expansion mit der Eröffnung des ersten Flaggschiffs in Europa fort: Das neue Luxusresort Angsana Corfu Resort & Spa, das auf einem Hügel in der Akra Punta Bucht auf Korfu, in der Nähe des Dorfes Benitses liegt, empfängt ab 15. Juni 2021 erste Gäste.

"Nach einem herausfordernden Jahr für die Reisebranche sind wir besonders dankbar und aufgeregt mit dem Angsana Corfu das erste Haus der Gruppe in Europa zu eröffnen", so Sergio Serra von der Banyan Tree Group. "Korfu auf den Ionischen Inseln ist die perfekte Destination, um hier unser neuestes Refugium zu eröffnen, das auf Umweltbewusstsein, Wellness und eine unglaublich lebendige lokale Kultur setzt."

Das neue Luxus-Resort liegt nur elf Kilometer von der Altstadt von Korfu entfernt und verfügt über 159 moderne Gästezimmer / Suiten und 37 Poolvillen mit ein bis vier Schlafzimmern. Ein kulturelles Highlight: das Resort liegt in unmittelbarer Nähe des historischen Achilleion-Palastes, der einst die berühmte Kaiserin Sisi von Österreich beherbergte.

Weitere Details zum Angsana Corfu Resort & Spa:

Kulinarik:

Insgesamt verfügt das Resort über zehn gastronomische Einrichtungen, darunter vier Signature-Restaurants und sieben Bars mit Außenterrassen, die einen weiten Blick auf das Meer und die Landschaft von Korfu bieten.

Zu den drei Hauptrestaurants des Resorts gehören: Botrini's, ein griechisches Fine-Dining-Erlebnis, Koh, mit seiner trendigen asiatischen Fusion-Küche, Ruen Romsai, das zeitgenössische Ganztagsrestaurant, und Sofrito, eine moderne Taverne mit einer großen Auswahl an korfiotischen und griechischen Aromen.

Angsana Spa:

Das Angsana Spa verbindet nachhaltig geerntete, lokale und natürliche Zutaten der griechischen Insel mit seinen charakteristischen asiatischen Ursprüngen. Insgesamt verfügt das Wellness-Zentrum über elf Behandlungsräume mit Blick auf die Bucht, zwei Innenpools, einem Infinity-Pool im Freien, einer Reihe von Wassersportaktivitäten, einem Yoga-Pavillon im Freien, einem Fitnessstudio und einer Juice-Bar.



Erlebnisse:

Für Kinder steht mit dem Banyan Tree typischen Rangers' Club ein eigener Bereich mit Pool und zahlreichen von professionellen Pädagogen und Animateuren veranstaltet Aktivitäten zur Verfügung. Zudem haben Gäste die Möglichkeit, eine Reihe von Tagesausflügen zu lokalen Sehenswürdigkeiten auf der Insel zu buchen: darunter der Achilleion- Palast, das unberührte, geschützte Land des Korission-Sees, ein Besuch in der Ölpresse von The Gouverneur, ein Ausflug zur Bioporos Organic Farm oder dem Nikolaos Mantzaros Museum of Music.

Hochzeiten und Events:

Das Resort bietet eine atemberaubende Kulisse mit Meerblick für Hochzeiten und Firmenevents und verfügt über sechs spezielle Veranstaltungsorte, die von Sky Bars und Dachterrassen bis zu überdachten privaten Tagungs- und Ballsälen reichen. Ein engagierter Concierge ist bei der Buchung inbegriffen, um bei der Organisation von Feiern jeder Größe zu helfen.

Die Preise beginnen bei 159 EUR/Nacht.

Weitere Informationen gibt es unter: www.angsana.com/en/greece/corfu (red)