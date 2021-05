Hurtigruten: Webinare zu den Postschiffreisen

Während des Webinars erfahren Agent alles Wissenswerte über die Reiseangebote für die Saison 2022/23, die Hurtigruten Vorteile, die nachhaltigen Investitionen in die Postschiff-Flotte sowie den neuen Katalog.

Termine & Anmeldung:

26. Mai 2021: 10:00 - 11:00 Uhr

Anmeldung hier

1. Juni 2021: 13:00 - 14:00 Uhr

Anmeldung hier

„Wir laden ExpedientInnen herzlich ein, sich in einem unseren Web-Seminaren zur Saison-Premiere über unsere Reiseangebote entlang der norwegischen Fjordküste zu informieren und mehr über die Hurtigruten Vorteile zu erfahren“, so Heiko Jensen, VP Sales & Marketing Europe der Hurtigruten Group. „Unsere aktuellen Buchungszahlen zeigen klar, dass die Reiselust da ist. Wir freuen uns sehr darauf, wieder Gäste an Bord unserer Postschiffe begrüßen zu dürfen.“ (red)