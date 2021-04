Anek Lines: 20% Frühbucherrabatt verlängert

Griechenland bereitet sich mit konsequenten Maßnahmen auf einen sicheren Reisesommer vor. Strikte Schutzmaßnahmen und ein intelligentes Impfmanagement sind die gute Basis für einen unbeschwerten Reisesommer im Land der Götter. Die Fähre ist auch in diesem Jahr die ideale Reisealternative, die Möglichkeit, mit dem eigenen PKW oder Camper zu reisen bietet nicht nur ausreichend Privatsphäre.

Kostengünstig und sicher nach Griechenland

Der Frühbucher-Rabatt, gültig für alle Reisen in 2021, ist mit verschiedenen anderen Offerten wie z.B. Familien-, Kinder-, Kleingruppen- oder Seniorenermäßigungen, kombinierbar. Ein besonderer Tipp bei einer Buchung mit Anek Lines ist das Kundenprogramm “ANEK Smart”. Damit sammeln Gäste Bonuspunkte beim Ticketkauf oder Einkäufen an Bord und können diese einfach für Rabatte und Freikarten für ihre nächste Reisen nutzen. Neben dem Frühbucher-Rabatt, also eine weitere Möglichkeit kostengünstig mit der ganzen Familie nach Griechenland zu reisen. Das Angebot mit dem Camper zu reisen, kann von 1. April bis 31. Oktober genutzt werden.

Die Anreise von Venedig, Ancona oder Bari zu den verschiedenen griechischen Häfen Griechenlands wie Korfu, Igoumenitsa und Patras ist flexibel mit der Fähre möglich. 12 weitere Destinationen wie Kreta, Karpathos, Santorini, Kassos, Rhodos können innerhalb Griechenlands mit Anek Lines leicht erreicht werden. Die Reederei bietet mit dieser Reiseroute die ideale Verbindung von Venedig, der „Perle“ Italiens, zum Traumziel Griechenland. Auf dieser Route wird das hochmoderne Schiff F/B ASTERION II eingesetzt. Die Routen Italien - Griechenland und Piräus - Kreta werden gemeinsam mit Superfast Ferries & Blue Star Ferries bedient.

Service an Bord

Die authentische, kretische Gastfreundschaft kann auf Reisen mit Anek Lines genossen werden. Die verschiedensten Bord-Services wie Restaurants mit traditioneller kretischer Küche, luxuriöse Café - Bars, Restaurants, Bordboutiquen, WiFi an Bord, Camping an Bord etc machen die Überfahrt zu einem entspannten Urlaubserlebnis für die gesamte Familie. Die Reise auf dem Schiff kann ergänzend in den verfügbaren Komfortkabinen extrem angenehm und diskret gestaltet werden.

Reisen mit dem Haustier

Reisen mit dem Hund gestaltet sich mit dem Auto besonders ideal. In den haustierfreundlichen Kabinen genießt der vierbeinige Liebling die Überfahrt direkt in Ihrer Nähe. Zusätzlich stehen auf Wunsch speziell, gestaltete Tierbereiche auf Deck mit Zwingern zur Verfügung. Um den bestmöglichen Service zu erhalten sollte das Tier bei Buchung miteingeplant werden.

Intensive Gesundheitschutz-Maßnahmen

Anek Lines bleibt seinem Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber seinen Passagieren seit über 50 Jahren treu und setzt seine Reisen nach Kreta, in die Ägäis und in die Adria fort, wobei alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen im Gesundheitswesen ergriffen werden, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Dies wird durch ein speziell entwickeltes, strukturiertes Verfahren sichergestellt, welches konsequent auf sämtlichen Schiffen der Flotte eingesetzt wird. Hervorzuheben ist die Klimaanlage mit 100% Frischluftversorgung im 24 Stunden Betrieb und die stündliche Desinfektionen aller Oberflächen in den öffentlichen Bereichen des Schiffes. Spezielle Kennzeichnungen informieren und erinnern die Passagiere über die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände. Gemäß den Anweisungen der Weltgesundheitsorganisation wurde Anek Lines mit der RINA Biosafety Trust-Zertifizierung zertifiziert, dies bestätigt, dass jedes Schiff des Unternehmens alle erforderlichen Maßnahmen des Programms gegen die Verbreitung von COVID-19 vollständig erfüllt.

Weitere Informationen dazu sind HIER zu finden. Alle weiteren Angebote finden Sie auf der Website von Anek Lines. (red)