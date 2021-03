Nicko Cruises: Neustart im April geplant

Geht es nach Nicko-Geschäftsführer Guido Laukamp, dann nimmt der Kreuzfahrtanbieter seine Touren im April wieder auf. Auf den Flüssen und den Meeren. „Wir warten auf die Entscheidung der Politik am 22. März“, erklärt Laukamp auf einer virtuellen Pressekonferenz während der ITB now. Die erste Flussreise sei für 6. April geplant. Der Hochsee-Betrieb mit der „World Voyager“ soll am 10. April von den Kanarischen Inseln aus wieder starten.

Das Programm für den Winter 2021/22 ist bereits ausgeschrieben. Die Weihnachts- und Sylvester-Reisen werden separat aufgelegt. Einer der Schwerpunkte liegt auf Kurzreisen im Advent. Der Neubau „nicko Spirit“, der 2020 zwar fertiggestellt, nicht aber eingesetzt wurde, stößt im Sommer 2021 zur Flussflotte und wird auf Rhein, Main und Mosel eingesetzt. Für die Flussreisen 2022 wurde der Schwerpunkt Themenreisen festgesetzt. Dazu zählen die internationale Gartenschau in den Niederlanden, Wein- und Genussreisen in Kooperation mit Falstaff oder auch Dinner-Kreuzfahrten für Schnupperer.

Klein und fein auch auf Hochsee

Die „World Voyager“ bietet maximal 200 Passagieren Platz. Bordleben und Ausflüge werden in Deutsch geführt. Zur Auswahl stehen sechs Fahrtgebiete mit exklusiven Routen, wobei viele Reisen ab Hamburg oder ab Kiel starten. Der Vorteil eines kleinen Schiffes kommt Nicko u.a. bei der Einfahrt nach London zugute, wo die Tower Bridge extra für die „World Voyager“ geöffnet wird. In Norwegen kann der Geirangerfjiord befahren werden. Auch der Neuzugang „Vasco da Gama“ fällt mit maximal 1.000 Passagieren in die Kategorie „kleines Schiff“. In Kooperation mit der DiaCAre AG wird künftig auf allen Kreuzfahrten mit Vasco da Gama erstklassige medizinische Versorgung für Dialyse-Patienten angeboten. An Bord steht dafür eine voll ausgestattete Dialyse-Station bereit. Auch für die Donau ist eine Kooperation in Planung. (red.)